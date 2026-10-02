Daniil Medvedev 2 - 0 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los octavos de final del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al español Pablo Carreno Busta con un resultado de 6-4, 6-2 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 22 minutos. En el primer set, Daniil Medvedev logró un 'break' en el quinto juego, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, Medvedev consiguió dos 'breaks', en el quinto y séptimo juegos, para asegurar el set con un resultado de 6-2. En términos de estadísticas de saque, Medvedev tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 28 de 32 puntos jugados con su primer saque. Además, logró 12 aces y cometió 2 dobles faltas. Por su parte, Pablo Carreno Busta tuvo un 74% de efectividad en su primer servicio, ganando 26 de 45 puntos jugados con su primer saque, logrando 1 ace y cometiendo 1 doble falta.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



