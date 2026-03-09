Denis Shapovalov 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los octavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al canadiense Denis Shapovalov (6-3, 6-2) en un encuentro que destacó por la efectividad en el servicio de Sinner. Durante el partido, Sinner mantuvo una alta efectividad en su primer servicio, logrando un 77% de efectividad en el primer set y un 78% en el segundo, lo que le permitió dominar el ritmo del juego. Además, Sinner logró convertir 4 puntos de break de los que dispuso, mostrando su capacidad para aprovechar las oportunidades y cerrar el partido de manera eficiente. La solidez de Sinner en su juego de retorno también fue notable, ganando el 54% de los puntos al resto, lo que le permitió ejercer presión constante sobre Shapovalov. Con esta victoria, Sinner no solo avanza a la siguiente ronda del torneo sino que también demuestra su habilidad para competir en alto nivel en superficies duras.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###