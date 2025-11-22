Deportivo Alavés 0 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mendizorroza, el Celta de Vigo se impuso por la mínima diferencia al Deportivo Alavés, gracias a un gol de penalti convertido por Iago Aspas en el minuto 55. El encuentro, que mantuvo un marcador de 0-0 durante la primera mitad, fue testigo de una competida lucha por la posesión del balón, finalizando con un ligero dominio del Alavés que registró un 51% frente al 49% del Celta. A pesar de la igualdad en el juego, reflejada en los remates de ambos equipos, fue el acierto desde el punto penal lo que decantó la balanza a favor del equipo visitante. El partido estuvo dirigido por Juan Martinez, quien tuvo que amonestar a cuatro jugadores a lo largo del choque, dos por cada bando, sin que se produjeran expulsiones. La actuación del VAR no alteró decisiones arbitrales significativas, manteniendo el flujo del juego sin interrupciones por revisiones. Este resultado deja al Celta de Vigo con 16 puntos en 13 jornadas, mientras que el Deportivo Alavés se queda con 15 puntos tras igual número de partidos, ambos equipos buscando mejorar su situación en la tabla para alejarse de la zona de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 0 - CELTA DE VIGO 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto (Ander Guevara, min.81), Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Carlos Vicente (Pablo Ibanez, min.62), Antonio Blanco, Denis Suarez (Mariano Diaz, min.81), Carles Alena (Abderrahman Rebbach, min.61); Lucas Boye, Antonio Martinez (Jon Guridi, min.90).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt (Joseph Aidoo, min.73), Marcos Alonso; Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.66), Fran Beltran, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas (Miguel Roman, min.72), Pablo Duran (Borja Iglesias, min.73), Bryan Zaragoza (Jones El-Abdellaoui, min.83).



--GOLES.

0-1, min.55: Iago Aspas, de penalti.





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Miguel Martinez, en el VAR: Mario Melero y Adrian Cordero. Amonestó a Jonny Otto (min.5), Jon Pacheco (min.68), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Javi Rodriguez (min.17), Javi Rueda (min.51), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (16,582 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Celta de Vigo Goles 0 1 Remates Fuera 3 2 Remates 5 5 Pases Totales 508 500 Corners 4 2 Faltas 20 16 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 0 1 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 81 68 Ataques Peligrosos 30 23 Centros 9 4 Saques de Banda 17 14 Saques de Portería 4 10 Tratamientos 3 4 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 24 Paradas 1 2 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 31 12 2 Champions Barcelona 28 12 3 Champions Villarreal 26 12 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 10 Permanencia Celta 16 13 12 Permanencia Alavés 15 13 18 Descenso Girona 10 12 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 27/01/2025 LaLiga Alavés 1-1 Celta 16/08/2024 LaLiga Celta 2-1 Alavés 27/04/2024 LaLiga Alavés 3-0 Celta 28/09/2023 LaLiga Celta 1-1 Alavés









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 29/11/2025 16:15 LaLiga Barcelona Alavés 06/12/2025 16:15 LaLiga Alavés Real Sociedad 14/12/2025 21:00 LaLiga Alavés Real Madrid









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

