Deportivo Alavés 0 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 22 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Mendizorroza, el Celta de Vigo se impuso por la mínima diferencia al Deportivo Alavés, gracias a un gol de penalti convertido por Iago Aspas en el minuto 55. El encuentro, que mantuvo un marcador de 0-0 durante la primera mitad, fue testigo de una competida lucha por la posesión del balón, finalizando con un ligero dominio del Alavés que registró un 51% frente al 49% del Celta. A pesar de la igualdad en el juego, reflejada en los remates de ambos equipos, fue el acierto desde el punto penal lo que decantó la balanza a favor del equipo visitante.
El partido estuvo dirigido por Juan Martinez, quien tuvo que amonestar a cuatro jugadores a lo largo del choque, dos por cada bando, sin que se produjeran expulsiones. La actuación del VAR no alteró decisiones arbitrales significativas, manteniendo el flujo del juego sin interrupciones por revisiones. Este resultado deja al Celta de Vigo con 16 puntos en 13 jornadas, mientras que el Deportivo Alavés se queda con 15 puntos tras igual número de partidos, ambos equipos buscando mejorar su situación en la tabla para alejarse de la zona de descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 0 - CELTA DE VIGO 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto (Ander Guevara, min.81), Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Carlos Vicente (Pablo Ibanez, min.62), Antonio Blanco, Denis Suarez (Mariano Diaz, min.81), Carles Alena (Abderrahman Rebbach, min.61); Lucas Boye, Antonio Martinez (Jon Guridi, min.90).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt (Joseph Aidoo, min.73), Marcos Alonso; Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.66), Fran Beltran, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas (Miguel Roman, min.72), Pablo Duran (Borja Iglesias, min.73), Bryan Zaragoza (Jones El-Abdellaoui, min.83).
--GOLES.
0-1, min.55: Iago Aspas, de penalti.
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Miguel Martinez, en el VAR: Mario Melero y Adrian Cordero. Amonestó a Jonny Otto (min.5), Jon Pacheco (min.68), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Javi Rodriguez (min.17), Javi Rueda (min.51), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (16,582 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Celta de Vigo
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 2
|Remates
| 5
| 5
|Pases Totales
| 508
| 500
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 20
| 16
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 1
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 81
| 68
|Ataques Peligrosos
| 30
| 23
|Centros
| 9
| 4
|Saques de Banda
| 17
| 14
|Saques de Portería
| 4
| 10
|Tratamientos
| 3
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 24
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|2
| Champions
| Barcelona
| 28
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|10
| Permanencia
| Celta
| 16
| 13
|12
| Permanencia
| Alavés
| 15
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|27/01/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Celta
|16/08/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|27/04/2024
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Celta
|28/09/2023
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/11/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Alavés
|06/12/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Real Sociedad
|14/12/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Real Madrid
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/11/2025 18:30
| LaLiga
| Celta
| Espanyol
|07/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Celta
|14/12/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Athletic Bilbao