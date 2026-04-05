Deportivo Alavés 2 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 2 - 2 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 5 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Deportivo Alavés empató este lunes 2-2 contra Osasuna en un partido disputado en el Estadio Mendizorroza. Osasuna tomó la delantera temprano con un gol de Valentin Rosier en el minuto 4. Sin embargo, el Alavés igualó el marcador justo antes del descanso con un tanto de Antonio Martinez, asistido por Antonio Blanco. En la segunda mitad, Ante Budimir puso de nuevo en ventaja a Osasuna al convertir un penalti en el minuto 80. No obstante, el Alavés logró rescatar un punto gracias a un penalti transformado por Lucas Boye en el tiempo de descuento. El partido estuvo marcado por la expulsión de Asier Osambela de Osasuna en el minuto 90+3, aunque no afectó al resultado final. Antonio Blanco fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Alavés, contribuyendo con una asistencia.
Con este resultado, el Alavés se mantiene en la 15ª posición con 33 puntos, mientras que Osasuna sigue en la 9ª posición con 39 puntos. A falta de ocho jornadas para el final de la temporada, el Barcelona se mantiene como líder con 76 puntos, mientras que el Real Madrid ocupa la segunda posición con 69 puntos. El Villarreal, con un partido menos, está en la tercera posición con 58 puntos, seguido por el Atlético Madrid con 57 puntos. En la parte baja de la tabla, el Elche, Levante y Real Oviedo ocupan las tres últimas posiciones, lo que los coloca en riesgo de descenso. La lucha por las plazas europeas sigue abierta, con varios equipos en la pugna por un lugar en la Europa League.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - OSASUNA 2 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Youssef Enriquez (Abderrahman Rebbach, min.46), Victor Parada, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Pablo Ibanez (Lucas Boye, min.82), Antonio Blanco, Jon Guridi (Carles Alena, min.46); Antonio Martinez, Ibrahim Diabate (Ander Guevara, min.73).
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia (Abel Bretones, min.77), Enrique Barja (Victor Munoz, min.60), Lucas Torro (Iker Munoz, min.77), Aimar Oroz (Raul Garcia, min.77), Ante Budimir (Jorge Herrando, min.86).
--GOLES.
0-1, min.4: Valentin Rosier.
1-1, min.44: Antonio Martinez (Antonio Blanco) .
1-2, min.80: Ante Budimir, de penalti.
2-2, min.90(+1): Lucas Boye, de penalti.
Tarjeta Roja al banquillo, a Asier Osambela del Osasuna en el minuto 90 +3.
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Mario Melero. Amonestó a Antonio Blanco (min.41), Angel Perez (min.90+4), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Valentin Rosier (min.16), Jon Moncayola (min.41), Flavien Boyomo (min.87), Alejandro Catena (min.90), Iker Munoz (min.90+4), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.79: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.
Min.80: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Osasuna!
Min.88: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.
Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Deportivo Alavés.
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Osasuna
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 8
| 0
|Remates
| 17
| 8
|Pases Totales
| 372
| 422
|Corners
| 7
| 1
|Faltas
| 7
| 17
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 96
| 84
|Ataques Peligrosos
| 45
| 34
|Centros
| 23
| 12
|Saques de Banda
| 24
| 6
|Saques de Portería
| 3
| 9
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 20
| 8
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 30
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|9
| Permanencia
| Osasuna
| 38
| 30
|15
| Permanencia
| Alavés
| 32
| 30
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|08/12/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Alavés
|04/03/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|27/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/04/2026 14:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Alavés
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Alavés
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Mallorca
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/04/2026 14:00
| LaLiga
| Osasuna
| Betis
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Osasuna
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Sevilla