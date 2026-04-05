Deportivo Alavés 2 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 2 - 2 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Deportivo Alavés 2 - 2 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 5 abril 2026 23:03
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Madrid, 5 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Deportivo Alavés empató este lunes 2-2 contra Osasuna en un partido disputado en el Estadio Mendizorroza. Osasuna tomó la delantera temprano con un gol de Valentin Rosier en el minuto 4. Sin embargo, el Alavés igualó el marcador justo antes del descanso con un tanto de Antonio Martinez, asistido por Antonio Blanco. En la segunda mitad, Ante Budimir puso de nuevo en ventaja a Osasuna al convertir un penalti en el minuto 80. No obstante, el Alavés logró rescatar un punto gracias a un penalti transformado por Lucas Boye en el tiempo de descuento. El partido estuvo marcado por la expulsión de Asier Osambela de Osasuna en el minuto 90+3, aunque no afectó al resultado final. Antonio Blanco fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Alavés, contribuyendo con una asistencia.

Con este resultado, el Alavés se mantiene en la 15ª posición con 33 puntos, mientras que Osasuna sigue en la 9ª posición con 39 puntos. A falta de ocho jornadas para el final de la temporada, el Barcelona se mantiene como líder con 76 puntos, mientras que el Real Madrid ocupa la segunda posición con 69 puntos. El Villarreal, con un partido menos, está en la tercera posición con 58 puntos, seguido por el Atlético Madrid con 57 puntos. En la parte baja de la tabla, el Elche, Levante y Real Oviedo ocupan las tres últimas posiciones, lo que los coloca en riesgo de descenso. La lucha por las plazas europeas sigue abierta, con varios equipos en la pugna por un lugar en la Europa League.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - OSASUNA 2 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Youssef Enriquez (Abderrahman Rebbach, min.46), Victor Parada, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Pablo Ibanez (Lucas Boye, min.82), Antonio Blanco, Jon Guridi (Carles Alena, min.46); Antonio Martinez, Ibrahim Diabate (Ander Guevara, min.73).

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia (Abel Bretones, min.77), Enrique Barja (Victor Munoz, min.60), Lucas Torro (Iker Munoz, min.77), Aimar Oroz (Raul Garcia, min.77), Ante Budimir (Jorge Herrando, min.86).

--GOLES.
0-1, min.4: Valentin Rosier.
1-1, min.44: Antonio Martinez (Antonio Blanco) .
1-2, min.80: Ante Budimir, de penalti.
2-2, min.90(+1): Lucas Boye, de penalti.
Tarjeta Roja al banquillo, a Asier Osambela del Osasuna en el minuto 90 +3.


--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Mario Melero. Amonestó a Antonio Blanco (min.41), Angel Perez (min.90+4), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Valentin Rosier (min.16), Jon Moncayola (min.41), Flavien Boyomo (min.87), Alejandro Catena (min.90), Iker Munoz (min.90+4), por parte del OSASUNA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.79: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.

Min.80: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Osasuna!

Min.88: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.

Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Deportivo Alavés.


--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Deportivo Alavés Osasuna
Goles 2 2
Remates Fuera 8 0
Remates 17 8
Pases Totales 372 422
Corners 7 1
Faltas 7 17
Posesión 48% 52%
Tiros Bloqueados 3 3
Fueras de Juego 1 3
Tarjetas Amarillas 2 5
Tarjetas Rojas 0 1
Asistencias 1 0
Ataques 96 84
Ataques Peligrosos 45 34
Centros 23 12
Saques de Banda 24 6
Saques de Portería 3 9
Tratamientos 1 0
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 20 8
Paradas 3 4
Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 76 30
2 Champions Real Madrid 69 30
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 30
5 Europa League Betis 45 30
6 Conference League Celta 44 30
9 Permanencia Osasuna 38 30
15 Permanencia Alavés 32 30
18 Descenso Elche 29 30
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna
20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés
24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna
08/12/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Alavés
04/03/2024 LaLiga Osasuna 1-0 Alavés




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés
27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona
15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna
07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna




-Próximos partidos del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
11/04/2026 14:00 LaLiga Real Sociedad Alavés
22/04/2026 19:00 LaLiga Real Madrid Alavés
26/04/2026 19:00 LaLiga Alavés Mallorca




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
12/04/2026 14:00 LaLiga Osasuna Betis
22/04/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Osasuna
26/04/2026 19:00 LaLiga Osasuna Sevilla


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