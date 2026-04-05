Deportivo Alavés 2 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Deportivo Alavés 2 - 2 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.

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El Deportivo Alavés empató este lunes 2-2 contra Osasuna en un partido disputado en el Estadio Mendizorroza. Osasuna tomó la delantera temprano con un gol de Valentin Rosier en el minuto 4. Sin embargo, el Alavés igualó el marcador justo antes del descanso con un tanto de Antonio Martinez, asistido por Antonio Blanco. En la segunda mitad, Ante Budimir puso de nuevo en ventaja a Osasuna al convertir un penalti en el minuto 80. No obstante, el Alavés logró rescatar un punto gracias a un penalti transformado por Lucas Boye en el tiempo de descuento. El partido estuvo marcado por la expulsión de Asier Osambela de Osasuna en el minuto 90+3, aunque no afectó al resultado final. Antonio Blanco fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Alavés, contribuyendo con una asistencia.

Con este resultado, el Alavés se mantiene en la 15ª posición con 33 puntos, mientras que Osasuna sigue en la 9ª posición con 39 puntos. A falta de ocho jornadas para el final de la temporada, el Barcelona se mantiene como líder con 76 puntos, mientras que el Real Madrid ocupa la segunda posición con 69 puntos. El Villarreal, con un partido menos, está en la tercera posición con 58 puntos, seguido por el Atlético Madrid con 57 puntos. En la parte baja de la tabla, el Elche, Levante y Real Oviedo ocupan las tres últimas posiciones, lo que los coloca en riesgo de descenso. La lucha por las plazas europeas sigue abierta, con varios equipos en la pugna por un lugar en la Europa League.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - OSASUNA 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Youssef Enriquez (Abderrahman Rebbach, min.46), Victor Parada, Nahuel Tenaglia; Angel Perez, Pablo Ibanez (Lucas Boye, min.82), Antonio Blanco, Jon Guridi (Carles Alena, min.46); Antonio Martinez, Ibrahim Diabate (Ander Guevara, min.73).



OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Ruben Garcia (Abel Bretones, min.77), Enrique Barja (Victor Munoz, min.60), Lucas Torro (Iker Munoz, min.77), Aimar Oroz (Raul Garcia, min.77), Ante Budimir (Jorge Herrando, min.86).



--GOLES.

0-1, min.4: Valentin Rosier.

1-1, min.44: Antonio Martinez (Antonio Blanco) .

1-2, min.80: Ante Budimir, de penalti.

2-2, min.90(+1): Lucas Boye, de penalti.

Tarjeta Roja al banquillo, a Asier Osambela del Osasuna en el minuto 90 +3.





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Mario Melero. Amonestó a Antonio Blanco (min.41), Angel Perez (min.90+4), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Valentin Rosier (min.16), Jon Moncayola (min.41), Flavien Boyomo (min.87), Alejandro Catena (min.90), Iker Munoz (min.90+4), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.79: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Osasuna.



Min.80: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para Osasuna!



Min.88: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Deportivo Alavés.



Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Deportivo Alavés.





--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Osasuna Goles 2 2 Remates Fuera 8 0 Remates 17 8 Pases Totales 372 422 Corners 7 1 Faltas 7 17 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 2 5 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 0 Ataques 96 84 Ataques Peligrosos 45 34 Centros 23 12 Saques de Banda 24 6 Saques de Portería 3 9 Tratamientos 1 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 20 8 Paradas 3 4 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 69 30 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 9 Permanencia Osasuna 38 30 15 Permanencia Alavés 32 30 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 08/12/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Alavés 04/03/2024 LaLiga Osasuna 1-0 Alavés









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 27/02/2026 LaLiga Levante 2-0 Alavés









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 11/04/2026 14:00 LaLiga Real Sociedad Alavés 22/04/2026 19:00 LaLiga Real Madrid Alavés 26/04/2026 19:00 LaLiga Alavés Mallorca









-Próximos partidos del Osasuna.

