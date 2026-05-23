Deportivo Alavés 1 - 2 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 23 mayo 2026 23:48
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Madrid, 23 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Rayo ha ganado este sábado por 2-1 al Deportivo Alavés en el Estadio Mendizorroza, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades en la segunda mitad. El conjunto local se adelantó en el minuto 13 con un gol de Antonio Martínez, pero el Rayo reaccionó tras el descanso. Sergio Camello igualó el marcador en el minuto 73, y Randy Nteka selló la victoria en el minuto 90, asistido por Camello. A pesar de que el Deportivo Alavés tuvo más remates y ataques peligrosos, el Rayo fue más efectivo en sus llegadas. Con este resultado, el Rayo finaliza la temporada en la octava posición, sin opciones de clasificar a competiciones europeas, mientras que el Deportivo Alavés termina en el puesto 14, asegurando su permanencia en LaLiga.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - RAYO VALLECANO 2 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada (Carlos Protesoni, min.33); Angel Perez, Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.76), Antonio Blanco, Jon Guridi (Ander Guevara, min.84), Abderrahman Rebbach; Lucas Boye (Ibrahim Diabate, min.84), Antonio Martinez.

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Abdul Mumin (Pathe Ciss, min.61), Alfonso Espino, Nobel Mendy, Ivan Balliu (Andrei Ratiu, min.88); Pedro Diaz, Oscar Valentin (Alexandre Zurawski, min.62), Carlos Martin (Sergio Camello, min.38), Gerard Gumbau, Alvaro Garcia (Jorge de Frutos, min.46), Randy Nteka.

--GOLES.
1-0, min.13: Antonio Martinez.
1-1, min.73: Sergio Camello (Pathe Ciss) .
1-2, min.90: Randy Nteka (Sergio Camello) .


--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Ruben Avalos. Amonestó a Angel Perez (min.69), Abderrahman Rebbach (min.79), Nahuel Tenaglia (min.88), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Sergio Camello (min.54), Pathe Ciss (min.64), por parte del RAYO VALLECANO.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (17,276 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Deportivo Alavés Rayo Vallecano
Goles 1 2
Remates Fuera 0 6
Remates 17 15
Pases Totales 347 377
Corners 10 5
Faltas 14 13
Posesión 48% 52%
Tiros Bloqueados 7 2
Fueras de Juego 3 2
Tarjetas Amarillas 3 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 2
Ataques 97 84
Ataques Peligrosos 49 23
Centros 21 8
Saques de Banda 20 13
Saques de Portería 9 1
Tratamientos 2 0
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 15 17
Paradas 5 9
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 94 38
2 Champions Real Madrid 86 38
3 Champions Villarreal 69 37
4 Champions Atlético 69 37
5 Champions Betis 60 38
6 Europa League Celta 54 38
7 Conference League Getafe 51 38
8 Permanencia Rayo 50 38
14 Permanencia Alavés 43 38
18 Descenso Mallorca 42 38
19 Descenso Girona 41 38
20 Descenso Real Oviedo 29 38



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
29/03/2025 LaLiga Alavés 0-2 Rayo
26/10/2024 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
10/03/2024 LaLiga Alavés 1-0 Rayo




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo
17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés
13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona
09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés
02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo
17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal
14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo
11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona
03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo


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