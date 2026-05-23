Deportivo Alavés 1 - 2 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

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El Rayo ha ganado este sábado por 2-1 al Deportivo Alavés en el Estadio Mendizorroza, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades en la segunda mitad. El conjunto local se adelantó en el minuto 13 con un gol de Antonio Martínez, pero el Rayo reaccionó tras el descanso. Sergio Camello igualó el marcador en el minuto 73, y Randy Nteka selló la victoria en el minuto 90, asistido por Camello. A pesar de que el Deportivo Alavés tuvo más remates y ataques peligrosos, el Rayo fue más efectivo en sus llegadas. Con este resultado, el Rayo finaliza la temporada en la octava posición, sin opciones de clasificar a competiciones europeas, mientras que el Deportivo Alavés termina en el puesto 14, asegurando su permanencia en LaLiga.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - RAYO VALLECANO 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada (Carlos Protesoni, min.33); Angel Perez, Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.76), Antonio Blanco, Jon Guridi (Ander Guevara, min.84), Abderrahman Rebbach; Lucas Boye (Ibrahim Diabate, min.84), Antonio Martinez.



RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Abdul Mumin (Pathe Ciss, min.61), Alfonso Espino, Nobel Mendy, Ivan Balliu (Andrei Ratiu, min.88); Pedro Diaz, Oscar Valentin (Alexandre Zurawski, min.62), Carlos Martin (Sergio Camello, min.38), Gerard Gumbau, Alvaro Garcia (Jorge de Frutos, min.46), Randy Nteka.



--GOLES.

1-0, min.13: Antonio Martinez.

1-1, min.73: Sergio Camello (Pathe Ciss) .

1-2, min.90: Randy Nteka (Sergio Camello) .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Ruben Avalos. Amonestó a Angel Perez (min.69), Abderrahman Rebbach (min.79), Nahuel Tenaglia (min.88), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Sergio Camello (min.54), Pathe Ciss (min.64), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (17,276 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Rayo Vallecano Goles 1 2 Remates Fuera 0 6 Remates 17 15 Pases Totales 347 377 Corners 10 5 Faltas 14 13 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 7 2 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 97 84 Ataques Peligrosos 49 23 Centros 21 8 Saques de Banda 20 13 Saques de Portería 9 1 Tratamientos 2 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 15 17 Paradas 5 9 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 38 2 Champions Real Madrid 86 38 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 60 38 6 Europa League Celta 54 38 7 Conference League Getafe 51 38 8 Permanencia Rayo 50 38 14 Permanencia Alavés 43 38 18 Descenso Mallorca 42 38 19 Descenso Girona 41 38 20 Descenso Real Oviedo 29 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 29/03/2025 LaLiga Alavés 0-2 Rayo 26/10/2024 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 10/03/2024 LaLiga Alavés 1-0 Rayo









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo 17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés 13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Rayo.

