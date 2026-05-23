Deportivo Alavés 1 - 2 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Rayo ha ganado este sábado por 2-1 al Deportivo Alavés en el Estadio Mendizorroza, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades en la segunda mitad. El conjunto local se adelantó en el minuto 13 con un gol de Antonio Martínez, pero el Rayo reaccionó tras el descanso. Sergio Camello igualó el marcador en el minuto 73, y Randy Nteka selló la victoria en el minuto 90, asistido por Camello. A pesar de que el Deportivo Alavés tuvo más remates y ataques peligrosos, el Rayo fue más efectivo en sus llegadas. Con este resultado, el Rayo finaliza la temporada en la octava posición, sin opciones de clasificar a competiciones europeas, mientras que el Deportivo Alavés termina en el puesto 14, asegurando su permanencia en LaLiga.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - RAYO VALLECANO 2 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada (Carlos Protesoni, min.33); Angel Perez, Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.76), Antonio Blanco, Jon Guridi (Ander Guevara, min.84), Abderrahman Rebbach; Lucas Boye (Ibrahim Diabate, min.84), Antonio Martinez.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Abdul Mumin (Pathe Ciss, min.61), Alfonso Espino, Nobel Mendy, Ivan Balliu (Andrei Ratiu, min.88); Pedro Diaz, Oscar Valentin (Alexandre Zurawski, min.62), Carlos Martin (Sergio Camello, min.38), Gerard Gumbau, Alvaro Garcia (Jorge de Frutos, min.46), Randy Nteka.
--GOLES.
1-0, min.13: Antonio Martinez.
1-1, min.73: Sergio Camello (Pathe Ciss) .
1-2, min.90: Randy Nteka (Sergio Camello) .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Ruben Avalos. Amonestó a Angel Perez (min.69), Abderrahman Rebbach (min.79), Nahuel Tenaglia (min.88), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Sergio Camello (min.54), Pathe Ciss (min.64), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (17,276 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Rayo Vallecano
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 0
| 6
|Remates
| 17
| 15
|Pases Totales
| 347
| 377
|Corners
| 10
| 5
|Faltas
| 14
| 13
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 97
| 84
|Ataques Peligrosos
| 49
| 23
|Centros
| 21
| 8
|Saques de Banda
| 20
| 13
|Saques de Portería
| 9
| 1
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 17
|Paradas
| 5
| 9
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 38
|2
| Champions
| Real Madrid
| 86
| 38
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 60
| 38
|6
| Europa League
| Celta
| 54
| 38
|7
| Conference League
| Getafe
| 51
| 38
|8
| Permanencia
| Rayo
| 50
| 38
|14
| Permanencia
| Alavés
| 43
| 38
|18
| Descenso
| Mallorca
| 42
| 38
|19
| Descenso
| Girona
| 41
| 38
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 38
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|29/03/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Rayo
|26/10/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|10/03/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo