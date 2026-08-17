Deportivo 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.

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El Deportivo de A Coruña y el Elche empataron este lunes 1-1 en el estadio Abanca-Riazor en un partido donde los visitantes dominaron la posesión y los remates. Pierre-Emerick Aubameyang adelantó al Deportivo en el minuto 21 tras una asistencia de Lorenzo Amatucci, pero Marc Aguado igualó para el Elche en el 76' con un pase de Gonzalo Villar. El Elche mostró un juego más ofensivo, reflejado en sus 11 remates y un 61% de posesión, mientras que el Deportivo, aunque menos protagonista, logró mantener el empate. Ambos equipos suman un punto en la clasificación, situándose en la sexta y séptima posición respectivamente, sin cambios significativos en la tabla.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: DEPORTIVO 1 - ELCHE 1 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede, Giacomo Quagliata; Mario Soriano (David Mella, min.72), Lorenzo Amatucci, Bil Nsongo (Zakaria Eddahchouri, min.60), Jonathan Asp (Diego Villares, min.60), Adria Altimira (Luismi Cruz, min.71), Pierre-Emerick Aubameyang (Kevin Sanchez, min.85). ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Federico Redondo (Tete Morente, min.60), Victor Chust, German Valera (Alvaro Padilla, min.81); Gonzalo Villar, Martim Neto (Lucas Cepeda, min.60), Marc Aguado, Ali Houary (Javi Morcillo, min.81), Fer Nino (Umaru Konare, min.69).

-GOLES

1-0, min.21: Pierre-Emerick Aubameyang (Lorenzo Amatucci) . 1-1, min.76: Marc Aguado (Gonzalo Villar) .

-ÁRBITRO

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Guillermo Cuadra. Amonestó a Ximo Navarro (min.26), Lorenzo Amatucci (min.45+1), por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Gonzalo Villar (min.67), Umaru Konare (min.87), por parte de ELCHE.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Abanca-Riazor

Estadísticas del partido

Estadística Deportivo Elche Goles 1 1 Remates Fuera 4 2 Remates 8 11 Pases Totales 402 640 Corners 2 6 Faltas 17 12 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 98 106 Ataques Peligrosos 34 33 Centros 6 12 Saques de Banda 20 14 Saques de Portería 4 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 19 Paradas 5 2 Contra Golpes 5 5

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Alavés 3 1 2 Champions Espanyol 3 1 3 Champions Sevilla 3 1 4 Champions Racing 1 1 5 Europa League Villarreal 1 1 6 Conference League Deportivo 1 1 7 Permanencia Elche 1 1 18 Descenso Rayo 0 1 19 Descenso Getafe 0 1 20 Descenso Levante 0 1

Últimos enfrentamientos directos

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