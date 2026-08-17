Deportivo 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Deportivo de A Coruña y el Elche empataron este lunes 1-1 en el estadio Abanca-Riazor en un partido donde los visitantes dominaron la posesión y los remates. Pierre-Emerick Aubameyang adelantó al Deportivo en el minuto 21 tras una asistencia de Lorenzo Amatucci, pero Marc Aguado igualó para el Elche en el 76' con un pase de Gonzalo Villar. El Elche mostró un juego más ofensivo, reflejado en sus 11 remates y un 61% de posesión, mientras que el Deportivo, aunque menos protagonista, logró mantener el empate. Ambos equipos suman un punto en la clasificación, situándose en la sexta y séptima posición respectivamente, sin cambios significativos en la tabla.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO 1 - ELCHE 1 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Bright Ede, Giacomo Quagliata; Mario Soriano (David Mella, min.72), Lorenzo Amatucci, Bil Nsongo (Zakaria Eddahchouri, min.60), Jonathan Asp (Diego Villares, min.60), Adria Altimira (Luismi Cruz, min.71), Pierre-Emerick Aubameyang (Kevin Sanchez, min.85).
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Federico Redondo (Tete Morente, min.60), Victor Chust, German Valera (Alvaro Padilla, min.81); Gonzalo Villar, Martim Neto (Lucas Cepeda, min.60), Marc Aguado, Ali Houary (Javi Morcillo, min.81), Fer Nino (Umaru Konare, min.69).
-GOLES
1-0, min.21: Pierre-Emerick Aubameyang (Lorenzo Amatucci) .
1-1, min.76: Marc Aguado (Gonzalo Villar) .
-ÁRBITRO
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Guillermo Cuadra. Amonestó a Ximo Navarro (min.26), Lorenzo Amatucci (min.45+1), por parte de DEPORTIVO. Amonestó a Gonzalo Villar (min.67), Umaru Konare (min.87), por parte de ELCHE.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Abanca-Riazor
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo
| Elche
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 2
|Remates
| 8
| 11
|Pases Totales
| 402
| 640
|Corners
| 2
| 6
|Faltas
| 17
| 12
|Posesión
| 39%
| 61%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 98
| 106
|Ataques Peligrosos
| 34
| 33
|Centros
| 6
| 12
|Saques de Banda
| 20
| 14
|Saques de Portería
| 4
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 19
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 5
| 5
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 3
| 1
|2
| Champions
| Espanyol
| 3
| 1
|3
| Champions
| Sevilla
| 3
| 1
|4
| Champions
| Racing
| 1
| 1
|5
| Europa League
| Villarreal
| 1
| 1
|6
| Conference League
| Deportivo
| 1
| 1
|7
| Permanencia
| Elche
| 1
| 1
|18
| Descenso
| Rayo
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Getafe
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Levante
| 0
| 1
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|Fecha
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| Resultado
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| Deportivo
| 1-1
| Elche
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| Deportivo
| 0-4
| Elche
|13/10/2024
| LaLiga2
| Deportivo
| 0-0
| Elche
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|31/05/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-2
| Las Palmas
|24/05/2026
| LaLiga
| Valladolid
| 0-2
| Deportivo
|17/05/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 2-1
| FC Andorra
|08/05/2026
| LaLiga
| Cadiz
| 0-1
| Deportivo
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Elche
|23/05/2026
| LaLiga
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| 1-1
| Elche
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|12/05/2026
| LaLiga
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| 2-1
| Elche
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
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