Ecuador 0 - 0 Curazao | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Ecuador 0 - 0 Curazao: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

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El equipo ecuatoriano empató este domingo con Curazao en un partido sin goles, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Ecuador dominó el encuentro en el GEHA Field at Arrowhead Stadium con un 75% de posesión y 30 remates, pero no logró romper el cerrojo defensivo del conjunto curazoleño, que se mostró sólido y eficaz en sus intervenciones. A pesar de las numerosas oportunidades, la falta de acierto y la destacada actuación del portero visitante, Eloy Room, quien realizó 15 paradas, impidieron que el marcador se moviera. El partido terminó con un intento de penalti para Ecuador que fue revisado por el VAR en el tiempo de descuento, pero el árbitro decidió no concederlo.

Enner Valencia fue el jugador más participativo en el ataque ecuatoriano, pero sus esfuerzos no se tradujeron en goles. Por parte de Curazao, el equipo visitante se mostró disciplinado defensivamente, acumulando cinco tarjetas amarillas, pero logrando mantener su portería a cero. Ambos equipos realizaron múltiples cambios en la segunda mitad para intentar modificar el resultado, pero el marcador no se movió, dejando a Ecuador y Curazao con un punto cada uno en su grupo. El partido fue presenciado por 68,598 espectadores, quienes vieron cómo Ecuador, a pesar de su dominio, no pudo concretar sus oportunidades frente a un Curazao bien organizado.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ECUADOR 0 - CURAZAO 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ECUADOR: Hernan Galindez; Alan Franco (Angelo Preciado, min.83), Willian Pacho, Piero Hincapie; Jordy Alcivar (Kevin Rodriguez, min.46), John Yeboah (Jordy Caicedo, min.89), Pedro Vite, Moises Caicedo, Pervis Estupinan (Nilson Angulo, min.71); Gonzalo Plata, Enner Valencia.



CURAZAO: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville (Roshon van Eijma, min.76); Tahith Chong (Jearl Margaritha, min.76), Livano Comenencia (Godfried Roemeratoe, min.83), Leandro Bacuna, Juninho Bacuna (Kenji Gorre, min.75), Jurgen Locadia (Gervane Kastaneer, min.84).



--GOLES.





--ÁRBITRO.

Ning Ma, asistido en las bandas por Fei Zhou y Saoud Al-Maqaleh, en el VAR: Ming Fu y Marco Di Bello. Amonestó a Jordy Alcivar (min.38), por parte de ECUADOR. Amonestó a Leandro Bacuna (min.39), Juninho Bacuna (min.53), Livano Comenencia (min.56), Jurien Gaari (min.75), Gervane Kastaneer (min.90+1), por parte de CURAZAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+5) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Ecuador.



Min.90(+6) : After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Ecuador!





--ESTADIO.

GEHA Field at Arrowhead Stadium (68,598 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Ecuador Curazao Goles 0 0 Remates Fuera 11 4 Remates 30 10 Pases Totales 641 223 Corners 9 0 Faltas 7 10 Posesión 75% 25% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 1 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 156 68 Ataques Peligrosos 95 20 Centros 25 2 Saques de Banda 17 15 Saques de Portería 5 14 Tratamientos 0 4 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 12 8 Paradas 3 15 Contra Golpes 4 6



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Alemania 6 2 2 Clasificado Costa de Marfil 3 2 3 Tercero ¿? Ecuador 1 2 4 Eliminado Curazao 1 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 0-0 Curacao









-Últimos Resultados de Ecuador.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 0-0 Curacao 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador









-Últimos Resultados de Curazao.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 0-0 Curacao 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao









-Próximos partidos de Ecuador.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/06/2026 22:00 World Cup Grp. E Ecuador Germany









-Próximos partidos de Curazao.

