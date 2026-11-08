Elche 0 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de noviembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Betis ha ganado este miércoles por 0-2 al Elche en el Estadio Martínez Valero, en un encuentro donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades en la recta final del partido. A pesar de que el Elche mantuvo una posesión del 48% y realizó 13 remates, fue el conjunto bético el que se mostró más efectivo de cara a portería. Rodrigo Riquelme abrió el marcador en el minuto 81, y Marc Bartra selló la victoria en el 89, asistido por Dani Ceballos. El Betis, que tuvo un mayor protagonismo en el ataque con 18 remates, se mantiene en la cuarta posición de la tabla, asegurando su lugar en la Champions, mientras que el Elche continúa en puestos de descenso.

A lo largo del partido, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini mostró un juego más incisivo, con jugadores como Isco siendo clave en la generación de peligro. A pesar de las amonestaciones recibidas por el Elche, no hubo expulsiones que alteraran el desarrollo del encuentro. Con esta victoria, el Betis suma 29 puntos en 13 partidos, consolidándose en los puestos de clasificación para la máxima competición europea, mientras que el Elche, con 10 puntos, sigue luchando por salir de la zona baja de la clasificación.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ELCHE 0 - REAL BETIS 2 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ELCHE: Matias Dituro; Ruben Sanchez, Federico Redondo, Victor Chust, Roy Revivo (Pedro Bigas, min.77); Ali Houary (Grady Diangana, min.46), Javi Morcillo, Martim Neto; Lucas Cepeda (Facundo Buonanotte, min.70), German Valera (Tete Morente, min.69), Fer Nino (Abiel Osorio, min.69).REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Pablo Fornals (Dani Ceballos, min.69), Antony (Aitor Ruibal, min.69), Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli (Rodrigo Riquelme, min.78), Isco (Nelson Deossa, min.83), Troy Parrott (Jose Antonio Morante, min.78).

-GOLES

0-1, min.81: Rodrigo Riquelme.0-2, min.89: Marc Bartra (Dani Ceballos) .Amarilla al banquillo, a Martin Anselmi del Elche en el minuto 59 .

-ÁRBITRO

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Carlos del Cerro y David Galvez. Amonestó a Federico Redondo (min.59), Grady Diangana (min.68), Martim Neto (min.82), Javi Morcillo (min.84), por parte de ELCHE. por parte de REAL BETIS.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Martinez Valero televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Elche Real Betis Goles 0 2 Remates Fuera 6 7 Remates 13 18 Pases Totales 487 529 Corners 9 8 Faltas 13 7 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 4 3 Tarjetas Amarillas 4 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 63 61 Ataques Peligrosos 40 37 Centros 17 20 Saques de Banda 13 11 Saques de Portería 7 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 17 Paradas 7 2 Contra Golpes 3 4

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Real Madrid 30 12 3 Champions Atlético 28 11 4 Champions Betis 26 12 5 Europa League Real Sociedad 19 11 6 Conference League Sevilla 18 12 18 Descenso Elche 10 12 19 Descenso Valencia 9 12 20 Descenso Malaga 5 12

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2026 LaLiga Elche 0-2 Betis 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 24/02/2023 LaLiga Elche 2-3 Betis

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2026 LaLiga Elche 0-2 Betis 01/11/2026 LaLiga Elche 0-1 Valencia 24/10/2026 LaLiga Rayo 0-3 Elche 17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche 11/10/2026 LaLiga Elche 0-0 Celta

Últimos Resultados de Betis

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