Elche 1 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.

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El Elche y el Deportivo Alavés empataron este sábado 1-1 en el Estadio Martínez Valero, en un partido donde los locales llevaron la iniciativa con un 66% de posesión y 17 remates. El encuentro comenzó sin goles en la primera mitad, pero se animó en la segunda parte. Antonio Martínez adelantó al conjunto visitante en el minuto 51 con un gol de penalti. Sin embargo, el Elche reaccionó y logró el empate gracias a un gol de Álvaro Rodríguez en el minuto 72, asistido por Josan. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, el marcador no se movió más, dejando al Deportivo Alavés en la zona de descenso con 37 puntos, a un punto de la salvación, mientras que el Elche se mantiene en la 14ª posición con 39 puntos. Con este resultado, el Barcelona se asegura matemáticamente el título de LaLiga y la clasificación para la Champions, ya que ningún equipo puede alcanzarlos en las jornadas restantes.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente (Josan, min.67), Victor Chust (Buba Sangare, min.85), David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera (Hector Fort, min.90); Gonzalo Villar, Marc Aguado (John Donald, min.85), Aleix Febas (Grady Diangana, min.67); Alvaro Rodriguez, Andre Silva.



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Abderrahman Rebbach (Aitor Manas, min.90); Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.46), Antonio Blanco, Jon Guridi (Ander Guevara, min.82); Antonio Martinez (Youssef Enriquez, min.67), Ibrahim Diabate (Carlos Protesoni, min.82).



--GOLES.

0-1, min.51: Antonio Martinez, de penalti.

1-1, min.72: Alvaro Rodriguez (Josan) .

Amarilla al banquillo, a Eder Sarabia del Elche en el minuto 82 .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Carlos del Cerro y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Aleix Febas (min.50), Grady Diangana (min.88), John Donald (min.90+6), por parte del ELCHE. Amonestó a Pablo Ibanez (min.12), Antonio Blanco (min.29), Jonny Otto (min.33), Ibrahim Diabate (min.69), Antonio Sivera (min.79), Abderrahman Rebbach (min.88), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (22,936 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Deportivo Alavés Goles 1 1 Remates Fuera 8 6 Remates 17 12 Pases Totales 229 138 Corners 7 3 Faltas 15 13 Posesión 66% 34% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 3 6 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 61 31 Ataques Peligrosos 23 22 Centros 10 4 Saques de Banda 14 20 Saques de Portería 8 10 Tratamientos 0 4 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 15 Paradas 3 4 Contra Golpes 5 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Champions Betis 53 34 6 Europa League Celta 47 34 7 Conference League Getafe 44 34 14 Permanencia Elche 39 35 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 28 34



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 12/05/2026 20:00 LaLiga Betis Elche 17/05/2026 19:00 LaLiga Elche Getafe 24/05/2026 19:00 LaLiga Girona Elche









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

