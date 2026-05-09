Elche 1 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Elche y el Deportivo Alavés empataron este sábado 1-1 en el Estadio Martínez Valero, en un partido donde los locales llevaron la iniciativa con un 66% de posesión y 17 remates. El encuentro comenzó sin goles en la primera mitad, pero se animó en la segunda parte. Antonio Martínez adelantó al conjunto visitante en el minuto 51 con un gol de penalti. Sin embargo, el Elche reaccionó y logró el empate gracias a un gol de Álvaro Rodríguez en el minuto 72, asistido por Josan. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, el marcador no se movió más, dejando al Deportivo Alavés en la zona de descenso con 37 puntos, a un punto de la salvación, mientras que el Elche se mantiene en la 14ª posición con 39 puntos. Con este resultado, el Barcelona se asegura matemáticamente el título de LaLiga y la clasificación para la Champions, ya que ningún equipo puede alcanzarlos en las jornadas restantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Matias Dituro; Tete Morente (Josan, min.67), Victor Chust (Buba Sangare, min.85), David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera (Hector Fort, min.90); Gonzalo Villar, Marc Aguado (John Donald, min.85), Aleix Febas (Grady Diangana, min.67); Alvaro Rodriguez, Andre Silva.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Abderrahman Rebbach (Aitor Manas, min.90); Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.46), Antonio Blanco, Jon Guridi (Ander Guevara, min.82); Antonio Martinez (Youssef Enriquez, min.67), Ibrahim Diabate (Carlos Protesoni, min.82).
--GOLES.
0-1, min.51: Antonio Martinez, de penalti.
1-1, min.72: Alvaro Rodriguez (Josan) .
Amarilla al banquillo, a Eder Sarabia del Elche en el minuto 82 .
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Carlos del Cerro y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Aleix Febas (min.50), Grady Diangana (min.88), John Donald (min.90+6), por parte del ELCHE. Amonestó a Pablo Ibanez (min.12), Antonio Blanco (min.29), Jonny Otto (min.33), Ibrahim Diabate (min.69), Antonio Sivera (min.79), Abderrahman Rebbach (min.88), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero (22,936 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Deportivo Alavés
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 8
| 6
|Remates
| 17
| 12
|Pases Totales
| 229
| 138
|Corners
| 7
| 3
|Faltas
| 15
| 13
|Posesión
| 66%
| 34%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 6
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 61
| 31
|Ataques Peligrosos
| 23
| 22
|Centros
| 10
| 4
|Saques de Banda
| 14
| 20
|Saques de Portería
| 8
| 10
|Tratamientos
| 0
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 15
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 5
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Champions
| Betis
| 53
| 34
|6
| Europa League
| Celta
| 47
| 34
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|14
| Permanencia
| Elche
| 39
| 35
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/05/2026 20:00
| LaLiga
| Betis
| Elche
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Getafe
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Elche
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/05/2026 21:30
| LaLiga
| Alavés
| Barcelona
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Alavés
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Rayo