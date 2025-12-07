Elche 3 - 0 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Elche 3 - 0 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Elche se impuso con autoridad al Girona por un contundente 3-0 en el encuentro disputado en el Estadio Martínez Valero, correspondiente a una nueva jornada de LaLiga. Los locales demostraron su dominio desde el inicio, reflejado en la posesión del balón del 57% frente al 43% del Girona, y en el número de remates, con 11 intentos sobre la portería rival frente a 8 del Girona. German Valera abrió el marcador en el minuto 40, asistido por Hector Fort, seguido de dos goles de Rafa Mir en los minutos 51 y 57, el primero también asistido por Fort, consolidando la victoria del Elche. El partido no tuvo incidencias significativas del VAR, manteniendo las decisiones arbitrales sin cambios. El Girona, a pesar de sus esfuerzos, no pudo contrarrestar el ataque del Elche, viéndose superado en todas las facetas del juego. Esta victoria posiciona al Elche con 19 puntos, alejándose de los puestos de descenso, mientras que el Girona se queda con 12 puntos, complicando su situación en la tabla y acercándose peligrosamente a la zona de descenso. La actuación destacada de Rafa Mir, con dos goles, le convierte en el jugador más determinante del encuentro, liderando al Elche hacia un triunfo importante en su lucha por la permanencia en la categoría.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 3 - GIRONA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas (Leo Petrot, min.59); Hector Fort (Josan, min.59), Alvaro Nunez, Marc Aguado (John Donald, min.82), Aleix Febas, German Valera (Adria Pedrosa, min.71); Grady Diangana (Rodrigo Mendoza, min.46), Rafa Mir.



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Daley Blind, Alex Moreno, Alejandro Frances (Hugo Rincon, min.72), Vitor Reis; Viktor Tsigankov (Juan Arango, min.84), Ivan Martin, Axel Witsel (Jhon Solis, min.66), Bryan Gil; Yaser Asprilla (Joel Roca, min.66), Vladyslav Vanat (Thomas Lemar, min.66).



--GOLES.

1-0, min.40: German Valera (Hector Fort) .

2-0, min.51: Rafa Mir (Hector Fort) .

3-0, min.57: Rafa Mir.





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Daniel Trujillo y Oliver De La Fuente. por parte del ELCHE. Amonestó a Bryan Gil (min.17), Juan Arango (min.85), Ivan Martin (min.87), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (23,374 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Girona Goles 3 0 Remates Fuera 3 2 Remates 11 8 Pases Totales 543 398 Corners 2 2 Faltas 17 13 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 97 81 Ataques Peligrosos 44 50 Centros 6 5 Saques de Banda 11 22 Saques de Portería 3 6 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 19 Paradas 4 3 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 40 16 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 16 5 Europa League Betis 24 15 6 Conference League Espanyol 24 14 9 Permanencia Elche 19 15 18 Descenso Girona 12 15 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 16/04/2023 LaLiga Girona 2-0 Elche









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/12/2025 16:15 LaLiga Mallorca Elche 21/12/2025 18:30 LaLiga Elche Rayo 03/01/2026 18:30 LaLiga Elche Villarreal









-Próximos partidos del Girona.

