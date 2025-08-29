Elche 2 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 29 de agosto de 2025.

En el Estadio Martínez Valero, el Elche se impuso por 2-0 frente al Levante, en un partido donde el dominio fue claro por parte del equipo local. Desde el inicio, Elche mostró su superioridad en el campo, reflejado en una posesión del 67% y un total de 16 remates, frente a los 8 del Levante. Los goles llegaron en la segunda mitad, abriendo el marcador Rafa Mir al minuto 46, asistido por Alvaro Rodriguez, seguido de Rodrigo Mendoza en el minuto 51, quien consolidó la victoria con un gol asistido por Pedro Bigas. Este resultado deja al Elche con 5 puntos tras 3 jornadas, mostrando una notable mejora y un juego ofensivo que les permitió llevar la iniciativa durante el encuentro. El Levante, por su parte, no logró contrarrestar el ataque del Elche y se vio superado en todos los aspectos del juego, lo que se reflejó en la falta de oportunidades claras de gol y en la posesión del balón. Las amonestaciones a Adrian De La Fuente y Jeremy Toljan evidencian la frustración del equipo visitante, que no pudo detener las ofensivas del Elche. Con esta derrota, el Levante se queda sin puntos después de 3 partidos, situándose en una posición comprometida en la tabla. La actuación del VAR no tuvo incidencias que cambiaran decisiones arbitrales, manteniendo el flujo del juego sin interrupciones significativas.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 2 - LEVANTE 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Rodrigo Mendoza (Federico Redondo, min.86), Marc Aguado (Martim Neto, min.70), Aleix Febas, German Valera (Leo Petrot, min.86); Alvaro Rodriguez (Andre Silva, min.70), Rafa Mir (Mourad Daoudi, min.65).



LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan (Victor Garcia, min.68), Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello (Jose Luis Morales, min.62), Manuel Sanchez (Iker Losada, min.84); Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.68), Pablo Martinez, Oriol Rey, Roger Brugue, Ivan Romero (Carlos Espi, min.84).



--GOLES.

1-0, min.46: Rafa Mir (Alvaro Rodriguez) .

2-0, min.51: Rodrigo Mendoza (Pedro Bigas) .





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Mario Melero y Alejandro Hernandez. Amonestó a Rodrigo Mendoza (min.58), por parte del ELCHE. Amonestó a Adrian De La Fuente (min.39), Jeremy Toljan (min.45+2), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (26,935 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Levante Goles 2 0 Remates Fuera 7 5 Remates 16 8 Pases Totales 341 88 Corners 4 1 Faltas 11 16 Posesión 67% 33% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 61 20 Ataques Peligrosos 32 9 Centros 16 14 Saques de Banda 9 8 Saques de Portería 5 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 12 Paradas 1 3 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Getafe 6 2 5 Europa League Athletic Bilbao 6 2 6 Conference League Elche 5 3 18 Descenso Levante 0 3 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 10/05/2025 LaLiga2 Levante 3-1 Elche 16/11/2024 LaLiga2 Elche 1-1 Levante 24/03/2024 LaLiga2 Levante 3-2 Elche 30/09/2023 LaLiga2 Levante 0-0 Elche









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche 25/05/2025 LaLiga Elche 2-0 Malaga









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 01/06/2025 LaLiga Levante 1-0 Eibar 25/05/2025 LaLiga Burgos CF 2-3 Levante









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 12/09/2025 21:00 LaLiga Sevilla Elche 21/09/2025 19:00 LaLiga Elche Oviedo 24/09/2025 19:00 LaLiga Osasuna Elche









-Próximos partidos del Levante.

