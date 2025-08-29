Elche 2 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 29 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Martínez Valero, el Elche se impuso por 2-0 frente al Levante, en un partido donde el dominio fue claro por parte del equipo local. Desde el inicio, Elche mostró su superioridad en el campo, reflejado en una posesión del 67% y un total de 16 remates, frente a los 8 del Levante. Los goles llegaron en la segunda mitad, abriendo el marcador Rafa Mir al minuto 46, asistido por Alvaro Rodriguez, seguido de Rodrigo Mendoza en el minuto 51, quien consolidó la victoria con un gol asistido por Pedro Bigas. Este resultado deja al Elche con 5 puntos tras 3 jornadas, mostrando una notable mejora y un juego ofensivo que les permitió llevar la iniciativa durante el encuentro.
El Levante, por su parte, no logró contrarrestar el ataque del Elche y se vio superado en todos los aspectos del juego, lo que se reflejó en la falta de oportunidades claras de gol y en la posesión del balón. Las amonestaciones a Adrian De La Fuente y Jeremy Toljan evidencian la frustración del equipo visitante, que no pudo detener las ofensivas del Elche. Con esta derrota, el Levante se queda sin puntos después de 3 partidos, situándose en una posición comprometida en la tabla. La actuación del VAR no tuvo incidencias que cambiaran decisiones arbitrales, manteniendo el flujo del juego sin interrupciones significativas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 2 - LEVANTE 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Rodrigo Mendoza (Federico Redondo, min.86), Marc Aguado (Martim Neto, min.70), Aleix Febas, German Valera (Leo Petrot, min.86); Alvaro Rodriguez (Andre Silva, min.70), Rafa Mir (Mourad Daoudi, min.65).
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan (Victor Garcia, min.68), Adrian De La Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello (Jose Luis Morales, min.62), Manuel Sanchez (Iker Losada, min.84); Carlos Alvarez (Jon Olasagasti, min.68), Pablo Martinez, Oriol Rey, Roger Brugue, Ivan Romero (Carlos Espi, min.84).
--GOLES.
1-0, min.46: Rafa Mir (Alvaro Rodriguez) .
2-0, min.51: Rodrigo Mendoza (Pedro Bigas) .
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Mario Melero y Alejandro Hernandez. Amonestó a Rodrigo Mendoza (min.58), por parte del ELCHE. Amonestó a Adrian De La Fuente (min.39), Jeremy Toljan (min.45+2), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero (26,935 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Levante
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 5
|Remates
| 16
| 8
|Pases Totales
| 341
| 88
|Corners
| 4
| 1
|Faltas
| 11
| 16
|Posesión
| 67%
| 33%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 61
| 20
|Ataques Peligrosos
| 32
| 9
|Centros
| 16
| 14
|Saques de Banda
| 9
| 8
|Saques de Portería
| 5
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 12
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Getafe
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|6
| Conference League
| Elche
| 5
| 3
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|10/05/2025
| LaLiga2
| Levante
| 3-1
| Elche
|16/11/2024
| LaLiga2
| Elche
| 1-1
| Levante
|24/03/2024
| LaLiga2
| Levante
| 3-2
| Elche
|30/09/2023
| LaLiga2
| Levante
| 0-0
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|01/06/2025
| LaLiga
| Deportivo La Coruna
| 0-4
| Elche
|25/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Malaga
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|01/06/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Eibar
|25/05/2025
| LaLiga
| Burgos CF
| 2-3
| Levante
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/09/2025 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Elche
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Elche
| Oviedo
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Elche
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/09/2025 16:15
| LaLiga
| Levante
| Betis
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Girona
| Levante
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Levante
| Real Madrid