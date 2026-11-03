Elena Pridankina 1 - 0 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Prudential Hong Kong Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.





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Elena Pridankina ha avanzado a los octavos de final del torneo Prudential Hong Kong Tennis Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Paula Badosa por 7-5 en el primer set. El partido terminó debido a la retirada de Badosa. En el primer set, Pridankina logró dos 'breaks' cruciales, uno en el cuarto juego para igualar el marcador a 1-3 y otro en el undécimo juego para tomar la delantera 6-5. Pridankina mantuvo su servicio en el siguiente juego para cerrar el set 7-5. Badosa no consiguió ganar ningún set, ya que el partido se detuvo antes de que comenzara el segundo set debido a su retirada. En términos de estadísticas de servicio, Pridankina tuvo un 92% de efectividad en su primer servicio durante el set disputado.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



