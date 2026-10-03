Elena Rybakina 1 - 2 Alina Charaeva: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.





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La tenista armenia Alina Charaeva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la kazaja Elena Rybakina por 3-6, 6-4, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 10 minutos. **Resumen del partido:** **Set 1:** - Alina Charaeva comenzó rompiendo el servicio de Elena Rybakina, pero Rybakina respondió rápidamente con un break para igualar 1-1. - Rybakina logró otro break en el sexto juego para ponerse 4-2. - Charaeva recuperó un break en el séptimo juego, pero Rybakina cerró el set 6-3 con otro break en el noveno juego. **Set 2:** - Charaeva mantuvo su servicio para comenzar el set y luego rompió el servicio de Rybakina en el tercer juego. - Rybakina devolvió el break inmediatamente para igualar 2-2. - Charaeva logró mantener su servicio y romper el de Rybakina en el décimo juego para llevarse el set 6-4. **Set 3:** - Charaeva comenzó el set manteniendo su servicio y luego rompió el servicio de Rybakina en el sexto juego para ponerse 4-2. - Charaeva mantuvo su servicio en el séptimo juego y cerró el partido con un 6-3 en el tercer set. **Estadísticas destacadas:** - **Alina Charaeva:** 1st Serve Percentage: 64%, Aces: 5, Double Faults: 3, Total Points Won: 86. - **Elena Rybakina:** 1st Serve Percentage: 57%, Aces: 3, Double Faults: 7, Total Points Won: 81.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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