Elena Rybakina 1 - 2 Alina Charaeva: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de octubre de 2026.
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La tenista armenia Alina Charaeva ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la kazaja Elena Rybakina por 3-6, 6-4, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 10 minutos.
**Resumen del partido:**
**Set 1:**
- Alina Charaeva comenzó rompiendo el servicio de Elena Rybakina, pero Rybakina respondió rápidamente con un break para igualar 1-1.
- Rybakina logró otro break en el sexto juego para ponerse 4-2.
- Charaeva recuperó un break en el séptimo juego, pero Rybakina cerró el set 6-3 con otro break en el noveno juego.
**Set 2:**
- Charaeva mantuvo su servicio para comenzar el set y luego rompió el servicio de Rybakina en el tercer juego.
- Rybakina devolvió el break inmediatamente para igualar 2-2.
- Charaeva logró mantener su servicio y romper el de Rybakina en el décimo juego para llevarse el set 6-4.
**Set 3:**
- Charaeva comenzó el set manteniendo su servicio y luego rompió el servicio de Rybakina en el sexto juego para ponerse 4-2.
- Charaeva mantuvo su servicio en el séptimo juego y cerró el partido con un 6-3 en el tercer set.
**Estadísticas destacadas:**
- **Alina Charaeva:** 1st Serve Percentage: 64%, Aces: 5, Double Faults: 3, Total Points Won: 86.
- **Elena Rybakina:** 1st Serve Percentage: 57%, Aces: 3, Double Faults: 7, Total Points Won: 81.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.
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