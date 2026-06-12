Elena Rybakina 1 - 2 Katie Boulter: resumen y estadísticas del partido de HSBC Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.





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La tenista británica Katie Boulter ha avanzado a las semifinales del torneo HSBC Championships, de categoría WTA 500, que se disputa en hierba, tras ganar a la kazaja Elena Rybakina por 7-5, 2-6, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 39 minutos. En el primer set, Katie Boulter logró un break crucial en el undécimo juego para ponerse 6-5 y luego mantuvo su servicio para ganar el set 7-5. En el segundo set, Elena Rybakina dominó con dos breaks, cerrando el set 6-2. En el tercer set, Boulter volvió a romper el servicio de Rybakina en el noveno juego, asegurando así el set y el partido con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas de servicio, Boulter tuvo un porcentaje de primer servicio del 61% y ganó el 57% de los puntos con su primer servicio, mientras que Rybakina tuvo un 52% de primer servicio y ganó el 39% de los puntos con su primer servicio. Boulter también logró 9 aces durante el partido.



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