Elena Rybakina 2 - 1 Tatjana Maria: resumen y estadísticas del partido de HSBC Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los cuartos de final del torneo HSBC Championships en Londres, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la alemana Tatjana Maria por 2-1 (6-7, 7-5, 6-0) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 9 minutos. En el primer set, Tatjana Maria se llevó el set en el tie-break con un marcador de 7-6, después de que ambas jugadoras mantuvieran sus servicios, salvo un intercambio de breaks en los juegos 7 y 10. En el segundo set, Elena Rybakina logró un break crucial en el juego 11 y mantuvo su servicio para cerrar el set 7-5. En el tercer set, Rybakina dominó completamente, rompiendo el servicio de Maria en tres ocasiones y ganando el set por 6-0. Durante el partido, Rybakina logró un 63% de efectividad en su primer servicio y ganó el 68% de los puntos jugados con su servicio.



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