Elina Svitolina 1 - 0 Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los octavos de final del torneo de hierba Court Championships, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar por la vía rápida a la rusa Anna Kalinskaya con un resultado de 6-1, 4-1. El partido terminó antes de tiempo debido al abandono de Anna Kalinskaya. En el primer set, Svitolina mostró un dominio claro al romper el servicio de Kalinskaya en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Svitolina continuó con su superioridad, logrando dos quiebres de servicio para ponerse 4-1 antes de que Kalinskaya se retirara. Svitolina tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio y ganó el 71% de los puntos jugados con su servicio. Además, consiguió 4 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



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