Elina Svitolina 1 - 2 Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.





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La tenista rusa Anna Kalinskaya ha avanzado a los octavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3, 2-6, 6-3 en 1 hora y 52 minutos. En el primer set, hubo un total de cinco 'breaks'. Kalinskaya rompió el servicio de Svitolina en tres ocasiones, mientras que Svitolina lo hizo dos veces. Kalinskaya ganó el set 6-3. El segundo set fue dominado por Svitolina, quien logró tres 'breaks' y mantuvo su servicio en dos ocasiones, llevándose el set 6-2. En el tercer set, Kalinskaya logró dos 'breaks' cruciales, mientras que Svitolina solo pudo romper el servicio una vez. Kalinskaya mantuvo su servicio en tres ocasiones para cerrar el set 6-3 y el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Svitolina tuvo un 1st Serve Percentage de 48% y cometió 4 dobles faltas, mientras que Kalinskaya tuvo un 1st Serve Percentage de 59% y cometió 14 dobles faltas. Kalinskaya no logró ningún ace durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



