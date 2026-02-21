Elina Svitolina 0 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista estadounidense Jessica Pegula se ha proclamado campeona del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina por la vía rápida (6-2, 6-4) en el Dubai Duty Free Tennis Centre. En el primer set, Pegula mostró una sólida actuación al romper el servicio de Svitolina en tres ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por 6-2. Svitolina logró recuperar un 'break', pero no fue suficiente para revertir el dominio de Pegula. El segundo set fue más reñido, con ambas jugadoras manteniendo sus servicios hasta el quinto juego, donde Pegula consiguió el único 'break' del set. A partir de ahí, ambas mantuvieron su saque, lo que permitió a Pegula cerrar el partido con un 6-4 en el segundo set. En cuanto a las estadísticas de saque, Pegula tuvo un rendimiento destacado. Logró mantener un alto porcentaje de primeros servicios, lo que fue clave para su victoria. Además, su habilidad para ganar puntos tanto en su primer como en su segundo saque le proporcionó una ventaja competitiva durante el partido.



