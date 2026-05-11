Elise Mertens 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la belga Elise Mertens por 6-3, 6-3 en un tiempo de duración del partido de 1 hora y 18 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva mostró un sólido desempeño al romper el servicio de Elise Mertens en dos ocasiones, logrando un marcador de 6-3. Andreeva mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, mientras que Mertens solo pudo mantener el suyo dos veces. En el segundo set, Andreeva continuó con su dominio al romper el servicio de Mertens dos veces más, cerrando el set con un 6-3. Andreeva mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, mientras que Mertens lo hizo tres veces. En cuanto a las estadísticas de saque, Mirra Andreeva tuvo un 71% de efectividad en su primer servicio, ganando el 66% de los puntos jugados con su primer saque y el 62% con su segundo saque. Además, logró 4 aces y cometió 3 dobles faltas durante el partido.



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