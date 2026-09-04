Emma Navarro 2 - 0 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 4 de septiembre de 2026.
--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.
La tenista estadounidense Emma Navarro ha avanzado a los octavos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam, y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Karolina Muchova por 6-3, 7-5 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 45 minutos.
En el primer set, Emma Navarro mostró un sólido desempeño al romper el servicio de Karolina Muchova en dos ocasiones, mientras que Muchova solo logró un break. Navarro mantuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 62% de los puntos con su primer saque. El set concluyó 6-3 a favor de Navarro.
El segundo set fue más disputado, con ambos jugadores intercambiando breaks. Navarro rompió el servicio de Muchova en tres ocasiones, mientras que Muchova logró dos breaks. Navarro mantuvo un 56% de efectividad en su primer servicio, ganando el 54% de los puntos con su primer saque. El set finalizó 7-5, sellando la victoria de Navarro.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.
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