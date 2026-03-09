Emma Raducanu 0 - 2 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de marzo de 2026.





La tenista estadounidense Amanda Anisimova ha avanzado a los octavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la británica Emma Raducanu con un resultado de 6-1, 6-1. Este encuentro correspondía a los dieciseisavos de final del torneo. A lo largo del partido, Anisimova mostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo su saque en todos los juegos excepto en uno. Además, logró romper el servicio de Raducanu en múltiples ocasiones, lo que le permitió llevarse la victoria de manera contundente. La capacidad de Anisimova para capitalizar los puntos de quiebre fue notable, logrando un total de cinco 'breaks' a lo largo del encuentro. En cuanto a las estadísticas de saque, Amanda Anisimova mantuvo un porcentaje de primer servicio del 60% y ganó el 80% de los puntos jugados en su primer saque, lo que refleja la eficacia y solidez de su juego de servicio durante el partido. Su rendimiento en los puntos de retorno también fue destacado, ganando un 64% de los puntos jugados en el segundo servicio de Raducanu, lo que demuestra su habilidad para presionar y capitalizar las oportunidades en los juegos de servicio de su oponente. Este triunfo permite a Anisimova avanzar a la siguiente ronda del torneo, donde buscará mantener su nivel de juego para seguir progresando en el BNP Paribas Open.



