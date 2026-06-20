Escocia 0 - 1 Marruecos | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Escocia 0 - 1 Marruecos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de junio de 2026.

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Escocia ha perdido este viernes por 0-1 ante Marruecos en el Gillette Stadium, en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto marroquí se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un gol de Ismael Saibari en el minuto 2, asistido por Brahim Diaz. Marruecos dominó el encuentro con una mayor posesión de balón (59%) y más remates totales (12) en comparación con Escocia. A pesar de los esfuerzos del equipo escocés, que realizó varios cambios en la segunda mitad para intentar revertir el marcador, no lograron igualar el tanto inicial de los marroquíes. El jugador más participativo en el ataque marroquí fue Ismael Saibari, quien no solo anotó el gol decisivo, sino que también fue una constante amenaza para la defensa escocesa.

El árbitro del encuentro, Ilgiz Tantashev, mostró tarjetas amarillas a Andrew Robertson y Anthony Ralston por parte de Escocia, y a Issa Diop por parte de Marruecos. No hubo intervenciones del VAR que modificaran decisiones arbitrales durante el partido. Marruecos, con esta victoria, refuerza sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo, mientras que Escocia deberá mejorar en sus próximos encuentros para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. El partido se disputó ante 64,146 espectadores, quienes presenciaron un duelo en el que Marruecos mostró su superioridad en el control del juego y las oportunidades de gol.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESCOCIA 0 - MARRUECOS 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ESCOCIA: Angus Gunn; Nathan Patterson (Anthony Ralston, min.88), Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Lewis Ferguson, John McGinn (Ross Stewart, min.88), Ryan Christie (Kenny McLean, min.71), Scott McTominay, Kieran Tierney (Ben Gannon-Doak, min.60), Che Adams (Lyndon Dykes, min.71).



MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Diaz (Ayoube Amaimouni-Echghouyab, min.83), Azzedine Ounahi (Samir El Mourabet, min.90), Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi, min.83), Ismael Saibari (Soufiane Rahimi, min.83).



--GOLES.

0-1, min.2: Ismael Saibari (Brahim Diaz) .





--ÁRBITRO.

Ilgiz Tantashev, asistido en las bandas por Andrey Tsapenko y Timur Gaynullin, en el VAR: Armando Villarreal y Erick Miranda. Amonestó a Andrew Robertson (min.65), Anthony Ralston (min.90+7), por parte de ESCOCIA. Amonestó a Issa Diop (min.22), por parte de MARRUECOS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Gillette Stadium (64,146 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Escocia Marruecos Goles 0 1 Remates Fuera 3 5 Remates 6 12 Pases Totales 460 680 Corners 2 5 Faltas 11 8 Posesión 41% 59% Tiros Bloqueados 3 5 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 78 97 Ataques Peligrosos 41 42 Centros 9 11 Saques de Banda 9 19 Saques de Portería 7 7 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 8 12 Paradas 1 0 Contra Golpes 6 7



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Marruecos 4 2 2 Clasificado Escocia 3 2 3 Tercero ¿? Brasil 1 1 4 Eliminado Haití 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco









-Últimos Resultados de Escocia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco 14/06/2026 World Cup Grp. C Haiti 0-1 Scotland









-Últimos Resultados de Marruecos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco









-Próximos partidos de Escocia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/06/2026 00:00 World Cup Grp. C Scotland Brazil









-Próximos partidos de Marruecos.

