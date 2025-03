Espanyol 1 - 1 Girona | RESULTADO, GOLES, ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS

Madrid, 10 de marzo de 2025.

Estadística Espanyol Girona Goles 1 1 Remates Fuera 0 2 Remates 5 8 Pases Totales 124 255 Corners 3 9 Faltas 10 13 Posesión 33 67 Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 40 55 Ataques Peligrosos 12 30 Centros 2 11 Saques de Banda 6 17 Saques de Portería 4 3 Tratamientos 2 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 10 Paradas 1 3 Contra Golpes 1 0





Posición Zona Equipo PartidosJugados Puntos 1 Champions Barcelona 26 57 2 Champions Real Madrid 27 57 3 Champions Atlético 27 56 4 Champions Athletic Bilbao 27 49 5 Conference League Villarreal 26 44 13 ----- Girona 27 33 15 ----- Espanyol 26 28 18 Descenso Alavés 27 26 19 Descenso Las Palmas 27 24 20 Descenso Valladolid 27 16





Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Girona 23/11/2024 LaLiga Girona 4-1 Espanyol 01/04/2023 LaLiga Girona 2-1 Espanyol 07/01/2023 LaLiga Espanyol 2-2 Girona











Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Girona 22/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Espanyol 16/02/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Athletic Bilbao 09/02/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol 01/02/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Real Madrid











Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Girona 01/03/2025 LaLiga Girona 2-2 Celta 23/02/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Girona 14/02/2025 LaLiga Girona 1-2 Getafe 08/02/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Girona











Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 15/03/2025 16:15 LaLiga Mallorca Espanyol 29/03/2025 16:15 LaLiga Espanyol Atlético 06/04/2025 17:00 LaLiga Rayo Espanyol











Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 15/03/2025 21:00 LaLiga Girona Valencia 30/03/2025 16:15 LaLiga Barcelona Girona 06/04/2025 17:00 LaLiga Girona Alavés







FICHA TÉCNICA.--RESULTADO: ESPANYOL, 1 - GIRONA, 10 Mar. (0-0, al descanso) - .--EQUIPOS.ESPANYOL: Joan Garcia; Omar El Hilali, Marash Kumbulla, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras (Alvaro Tejero, min.71), Alex Kral, Pol Lozano (Fernando Calero, min.89), Urko Gonzalez (Edu Exposito, min.89); Javier Puado (Antoniu Roca, min.90+3), Roberto Fernandez (Alejo Veliz, min.90+3).GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Donny van de Beek, min.84), Ladislav Krejci, Daley Blind, Miguel Gutierrez (Juanpe, min.84); Yangel Herrera, Arthur (Cristian Portu, min.69), Ivan Martin; Viktor Tsigankov, Bojan Miovski (Cristhian Stuani, min.69), Bryan Gil (Arnaut Danjuma, min.76).--GOLES.1-0, min.49: Jofre Carreras.1-1, min.88: Cristhian Stuani, de penalti.Amarilla al banquillo, a Edu Exposito del Espanyol en el minuto 45 +3.--ÁRBITRO.Adrian Cordero, asistido en las bandas por Antonio Cerezo y Judit Romano, en el VAR: Valentin Pizarro y Ruben Becerril. Amonestó a Pol Lozano (min.22), Javier Puado (min.45+3), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Ladislav Krejci (min.12), Miguel Gutierrez (min.62), Bryan Gil (min.75), por parte del GIRONA.--INCIDENCIAS VAR.Ninguna--ESTADIO.RCDE Stadium (23.997 espectadores) televisado por Gol***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***El Espanyol y el Girona firmaron tablas en un partido disputado en el RCDE Stadium, con goles de Jofre Carreras en el minuto 49 y Cristhian Stuani de penalti en el minuto 88. Los locales dominaron gran parte del encuentro, con más posesión y ocasiones, pero no pudieron sentenciar el partido. Jofre Carreras fue el jugador más destacado del encuentro, generando peligro constante hasta su sustitución en el minuto 71.***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***-Estadísticas del partido:-Clasificación Actual.-Últimos enfrentamientos directos.-Últimos Resultados del Espanyol.-Últimos Resultados del Girona.-Próximos partidos del Espanyol.-Próximos partidos del Girona.