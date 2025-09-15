Espanyol 3 - 2 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 15 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el RCDE Stadium, el Espanyol se impuso por 3-2 ante el Mallorca en un encuentro marcado por la superioridad en posesión del equipo visitante, que no se reflejó en el resultado final. A pesar de tener un 62% de posesión y realizar 20 remates, el Mallorca no pudo superar al Espanyol, que fue más efectivo frente a la portería. Los goles de Pere Milla y Roberto Fernandez pusieron en ventaja al equipo local, mientras que Vedat Muriqi, con un doblete, uno de ellos de penalti, igualó momentáneamente el marcador. La expulsión de Pere Milla por tarjeta roja al final del primer tiempo no impidió que el Espanyol, mediante un penalti convertido por Kike Garcia, se llevara los tres puntos.
El partido no contó con incidencias VAR que alteraran decisiones arbitrales significativas. Esta victoria sitúa al Espanyol con 7 puntos en 6 partidos, manteniéndose en la lucha por las posiciones europeas, mientras que el Mallorca, con solo un punto, se enfrenta a la difícil tarea de salir de los puestos de descenso. Vedat Muriqi fue el jugador más destacado del Mallorca, participando activamente en el ataque y marcando los dos goles de su equipo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 3 - MALLORCA 2 (2-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ramon Terrats, min.85), Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Miguel Rubio, min.85), Pol Lozano (Charles Pickel, min.58), Urko Gonzalez de Zarate, Javier Puado (Ruben Sanchez, min.72), Pere Milla, Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.72).
MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey (Pablo Maffeo, min.46), Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla (Jan Virgili, min.46), Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes (Marc Domenech, min.82), Pablo Torre (Samu, min.71); Mateo Joseph (Abdon Prats, min.65), Vedat Muriqi.
--GOLES.
1-0, min.20: Pere Milla (Carlos Romero) .
2-0, min.34: Roberto Fernandez (Tyrhys Dolan) .
2-1, min.45: Vedat Muriqi, de penalti.
2-2, min.66: Vedat Muriqi (Sergi Darder) .
3-2, min.81: Kike Garcia, de penalti.
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Valentin Pizarro y David Galvez. Amonestó a Pol Lozano (min.43), Kike Garcia (min.90), y, además expulsó con tarjeta roja Pere Milla (min.45+3), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Mateu Morey (min.45+2), por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
RCDE Stadium (26,082 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Mallorca
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 6
|Remates
| 8
| 20
|Pases Totales
| 200
| 249
|Corners
| 3
| 9
|Faltas
| 9
| 16
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 45
| 53
|Ataques Peligrosos
| 13
| 15
|Centros
| 8
| 19
|Saques de Banda
| 14
| 9
|Saques de Portería
| 6
| 6
|Tratamientos
| 4
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 9
|Paradas
| 8
| 0
|Contra Golpes
| 2
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|4
| Champions
| Getafe
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Villarreal
| 7
| 4
|6
| Conference League
| Espanyol
| 7
| 3
|18
| Descenso
| Levante
| 1
| 4
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 4
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|15/03/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|05/10/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Mallorca
|25/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|24/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Las Palmas
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Getafe
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/09/2025 16:15
| LaLiga
| Real Madrid
| Espanyol
|23/09/2025 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Valencia
|26/09/2025 21:00
| LaLiga
| Girona
| Espanyol
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/09/2025 16:15
| LaLiga
| Mallorca
| Atlético
|24/09/2025 21:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Mallorca
|27/09/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Alavés