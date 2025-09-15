Espanyol 3 - 2 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 3 - 2 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Espanyol 3 - 2 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 15 septiembre 2025 23:00

Madrid, 15 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el RCDE Stadium, el Espanyol se impuso por 3-2 ante el Mallorca en un encuentro marcado por la superioridad en posesión del equipo visitante, que no se reflejó en el resultado final. A pesar de tener un 62% de posesión y realizar 20 remates, el Mallorca no pudo superar al Espanyol, que fue más efectivo frente a la portería. Los goles de Pere Milla y Roberto Fernandez pusieron en ventaja al equipo local, mientras que Vedat Muriqi, con un doblete, uno de ellos de penalti, igualó momentáneamente el marcador. La expulsión de Pere Milla por tarjeta roja al final del primer tiempo no impidió que el Espanyol, mediante un penalti convertido por Kike Garcia, se llevara los tres puntos. El partido no contó con incidencias VAR que alteraran decisiones arbitrales significativas. Esta victoria sitúa al Espanyol con 7 puntos en 6 partidos, manteniéndose en la lucha por las posiciones europeas, mientras que el Mallorca, con solo un punto, se enfrenta a la difícil tarea de salir de los puestos de descenso. Vedat Muriqi fue el jugador más destacado del Mallorca, participando activamente en el ataque y marcando los dos goles de su equipo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPANYOL 3 - MALLORCA 2 (2-1, al descanso).

--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ramon Terrats, min.85), Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Miguel Rubio, min.85), Pol Lozano (Charles Pickel, min.58), Urko Gonzalez de Zarate, Javier Puado (Ruben Sanchez, min.72), Pere Milla, Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.72).

MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey (Pablo Maffeo, min.46), Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla (Jan Virgili, min.46), Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes (Marc Domenech, min.82), Pablo Torre (Samu, min.71); Mateo Joseph (Abdon Prats, min.65), Vedat Muriqi.

--GOLES.
1-0, min.20: Pere Milla (Carlos Romero) .
2-0, min.34: Roberto Fernandez (Tyrhys Dolan) .
2-1, min.45: Vedat Muriqi, de penalti.
2-2, min.66: Vedat Muriqi (Sergi Darder) .
3-2, min.81: Kike Garcia, de penalti.


--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Valentin Pizarro y David Galvez. Amonestó a Pol Lozano (min.43), Kike Garcia (min.90), y, además expulsó con tarjeta roja Pere Milla (min.45+3), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Mateu Morey (min.45+2), por parte del MALLORCA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
RCDE Stadium (26,082 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Espanyol Mallorca
Goles 3 2
Remates Fuera 4 6
Remates 8 20
Pases Totales 200 249
Corners 3 9
Faltas 9 16
Posesión 38% 62%
Tiros Bloqueados 1 4
Fueras de Juego 0 2
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 1 0
Asistencias 2 1
Ataques 45 53
Ataques Peligrosos 13 15
Centros 8 19
Saques de Banda 14 9
Saques de Portería 6 6
Tratamientos 4 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 18 9
Paradas 8 0
Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 12 4
2 Champions Barcelona 10 4
3 Champions Athletic Bilbao 9 4
4 Champions Getafe 9 4
5 Europa League Villarreal 7 4
6 Conference League Espanyol 7 3
18 Descenso Levante 1 4
19 Descenso Mallorca 1 3
20 Descenso Girona 1 4



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol
05/10/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca
25/02/2023 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol




-Últimos Resultados del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona
24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca
18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/09/2025 16:15 LaLiga Real Madrid Espanyol
23/09/2025 19:00 LaLiga Espanyol Valencia
26/09/2025 21:00 LaLiga Girona Espanyol




-Próximos partidos del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/09/2025 16:15 LaLiga Mallorca Atlético
24/09/2025 21:30 LaLiga Real Sociedad Mallorca
27/09/2025 18:30 LaLiga Mallorca Alavés


Contador