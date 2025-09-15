Espanyol 3 - 2 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 15 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el RCDE Stadium, el Espanyol se impuso por 3-2 ante el Mallorca en un encuentro marcado por la superioridad en posesión del equipo visitante, que no se reflejó en el resultado final. A pesar de tener un 62% de posesión y realizar 20 remates, el Mallorca no pudo superar al Espanyol, que fue más efectivo frente a la portería. Los goles de Pere Milla y Roberto Fernandez pusieron en ventaja al equipo local, mientras que Vedat Muriqi, con un doblete, uno de ellos de penalti, igualó momentáneamente el marcador. La expulsión de Pere Milla por tarjeta roja al final del primer tiempo no impidió que el Espanyol, mediante un penalti convertido por Kike Garcia, se llevara los tres puntos. El partido no contó con incidencias VAR que alteraran decisiones arbitrales significativas. Esta victoria sitúa al Espanyol con 7 puntos en 6 partidos, manteniéndose en la lucha por las posiciones europeas, mientras que el Mallorca, con solo un punto, se enfrenta a la difícil tarea de salir de los puestos de descenso. Vedat Muriqi fue el jugador más destacado del Mallorca, participando activamente en el ataque y marcando los dos goles de su equipo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 3 - MALLORCA 2 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ramon Terrats, min.85), Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Miguel Rubio, min.85), Pol Lozano (Charles Pickel, min.58), Urko Gonzalez de Zarate, Javier Puado (Ruben Sanchez, min.72), Pere Milla, Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.72).



MALLORCA: Leo Roman; Mateu Morey (Pablo Maffeo, min.46), Martin Valjent, Antonio Raillo, Marash Kumbulla (Jan Virgili, min.46), Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes (Marc Domenech, min.82), Pablo Torre (Samu, min.71); Mateo Joseph (Abdon Prats, min.65), Vedat Muriqi.



--GOLES.

1-0, min.20: Pere Milla (Carlos Romero) .

2-0, min.34: Roberto Fernandez (Tyrhys Dolan) .

2-1, min.45: Vedat Muriqi, de penalti.

2-2, min.66: Vedat Muriqi (Sergi Darder) .

3-2, min.81: Kike Garcia, de penalti.





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Valentin Pizarro y David Galvez. Amonestó a Pol Lozano (min.43), Kike Garcia (min.90), y, además expulsó con tarjeta roja Pere Milla (min.45+3), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Mateu Morey (min.45+2), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

RCDE Stadium (26,082 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Mallorca Goles 3 2 Remates Fuera 4 6 Remates 8 20 Pases Totales 200 249 Corners 3 9 Faltas 9 16 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 2 1 Ataques 45 53 Ataques Peligrosos 13 15 Centros 8 19 Saques de Banda 14 9 Saques de Portería 6 6 Tratamientos 4 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 9 Paradas 8 0 Contra Golpes 2 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Barcelona 10 4 3 Champions Athletic Bilbao 9 4 4 Champions Getafe 9 4 5 Europa League Villarreal 7 4 6 Conference League Espanyol 7 3 18 Descenso Levante 1 4 19 Descenso Mallorca 1 3 20 Descenso Girona 1 4



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 15/03/2025 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol 05/10/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca 25/02/2023 LaLiga Espanyol 2-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas 18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 18/05/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Getafe









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/09/2025 16:15 LaLiga Real Madrid Espanyol 23/09/2025 19:00 LaLiga Espanyol Valencia 26/09/2025 21:00 LaLiga Girona Espanyol









-Próximos partidos del Mallorca.

