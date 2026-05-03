Espanyol 0 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid se impuso este jueves por 0-2 al Espanyol en la jornada 34 de LaLiga, consolidando su posición en la segunda plaza y asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. En un partido donde los visitantes dominaron la posesión con un 67%, fue Vinicius Junior quien destacó como el jugador más participativo en ataque, anotando ambos goles del encuentro. El primero llegó en el minuto 55 tras un pase de Gonzalo García, y el segundo en el minuto 66, asistido por Jude Bellingham. A pesar de los intentos del Espanyol, que realizó más remates totales que su rival, el equipo local no logró superar la defensa madridista ni al portero Andriy Lunin. El VAR intervino en el minuto 26 para anular una tarjeta amarilla a Omar El Hilali del Espanyol, pero no hubo cambios significativos en el marcador tras este incidente.
Con este resultado, el Espanyol se mantiene en la decimotercera posición con 39 puntos, mientras que el Real Madrid, con 77 puntos, se asegura su participación en la próxima Liga de Campeones. El Barcelona, líder de la clasificación con 88 puntos, está a un paso de coronarse campeón, ya que sólo quedan 12 puntos por disputar en las cuatro jornadas restantes. Por su parte, el Espanyol deberá seguir luchando para evitar los puestos de descenso, ya que se encuentra a solo tres puntos del Deportivo Alavés, que ocupa la última posición de salvación. La lucha por la permanencia y los puestos europeos promete ser intensa en las jornadas finales de la temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 0 - REAL MADRID 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito (Charles Pickel, min.61), Ruben Sanchez (Antoniu Roca, min.61), Ramon Terrats (Jofre Carreras, min.73), Tyrhys Dolan (Pere Milla, min.73), Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.73).
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy (Francisco Garcia, min.14), Antonio Ruediger; Thiago Pitarch (Franco Mastantuono, min.53), Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.84), Federico Valverde, Vinicius Junior (Cesar Palacios, min.84), Jude Bellingham, Brahim Diaz (Gonzalo Garcia, min.53).
--GOLES.
0-1, min.55: Vinicius Junior (Gonzalo Garcia) .
0-2, min.66: Vinicius Junior (Jude Bellingham) .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Ivan Caparros. Amonestó a Omar El Hilali (min.26), Edu Exposito (min.45+2), Urko Gonzalez de Zarate (min.85), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Brahim Diaz (min.22), Vinicius Junior (min.23), Trent Alexander-Arnold (min.50), Gonzalo Garcia (min.75), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.25: La tarjeta para Omar El Hilali del Espanyol fue anulada por intervención del VAR.
Min.26: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, una posible tarjeta para un jugador del Espanyol.
Min.26: ¡SIN TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro revoca la tarjeta otorgada a Omar El Hilali del Espanyol.
--ESTADIO.
RCDE Stadium (31,733 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Real Madrid
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 8
| 3
|Remates
| 17
| 14
|Pases Totales
| 143
| 300
|Corners
| 5
| 6
|Faltas
| 19
| 16
|Posesión
| 33%
| 67%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 5
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 35
| 53
|Ataques Peligrosos
| 16
| 18
|Centros
| 24
| 22
|Saques de Banda
| 11
| 11
|Saques de Portería
| 2
| 12
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 20
|Paradas
| 4
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 8
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-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Europa League
| Betis
| 53
| 34
|6
| Conference League
| Celta
| 47
| 34
|13
| Permanencia
| Espanyol
| 39
| 34
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|01/02/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Real Madrid
|21/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Espanyol
|11/03/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|15/04/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 4-3
| Real Madrid
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/05/2026 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Espanyol
|13/05/2026 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Athletic Bilbao
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Espanyol
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/05/2026 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Real Madrid
|14/05/2026 21:30
| LaLiga
| Real Madrid
| Real Oviedo
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Real Madrid