Espanyol 0 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de mayo de 2026.

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El Real Madrid se impuso este jueves por 0-2 al Espanyol en la jornada 34 de LaLiga, consolidando su posición en la segunda plaza y asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. En un partido donde los visitantes dominaron la posesión con un 67%, fue Vinicius Junior quien destacó como el jugador más participativo en ataque, anotando ambos goles del encuentro. El primero llegó en el minuto 55 tras un pase de Gonzalo García, y el segundo en el minuto 66, asistido por Jude Bellingham. A pesar de los intentos del Espanyol, que realizó más remates totales que su rival, el equipo local no logró superar la defensa madridista ni al portero Andriy Lunin. El VAR intervino en el minuto 26 para anular una tarjeta amarilla a Omar El Hilali del Espanyol, pero no hubo cambios significativos en el marcador tras este incidente.

Con este resultado, el Espanyol se mantiene en la decimotercera posición con 39 puntos, mientras que el Real Madrid, con 77 puntos, se asegura su participación en la próxima Liga de Campeones. El Barcelona, líder de la clasificación con 88 puntos, está a un paso de coronarse campeón, ya que sólo quedan 12 puntos por disputar en las cuatro jornadas restantes. Por su parte, el Espanyol deberá seguir luchando para evitar los puestos de descenso, ya que se encuentra a solo tres puntos del Deportivo Alavés, que ocupa la última posición de salvación. La lucha por la permanencia y los puestos europeos promete ser intensa en las jornadas finales de la temporada.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 0 - REAL MADRID 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito (Charles Pickel, min.61), Ruben Sanchez (Antoniu Roca, min.61), Ramon Terrats (Jofre Carreras, min.73), Tyrhys Dolan (Pere Milla, min.73), Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.73).



REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy (Francisco Garcia, min.14), Antonio Ruediger; Thiago Pitarch (Franco Mastantuono, min.53), Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.84), Federico Valverde, Vinicius Junior (Cesar Palacios, min.84), Jude Bellingham, Brahim Diaz (Gonzalo Garcia, min.53).



--GOLES.

0-1, min.55: Vinicius Junior (Gonzalo Garcia) .

0-2, min.66: Vinicius Junior (Jude Bellingham) .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Ivan Caparros. Amonestó a Omar El Hilali (min.26), Edu Exposito (min.45+2), Urko Gonzalez de Zarate (min.85), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Brahim Diaz (min.22), Vinicius Junior (min.23), Trent Alexander-Arnold (min.50), Gonzalo Garcia (min.75), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.25: La tarjeta para Omar El Hilali del Espanyol fue anulada por intervención del VAR.



Min.26: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, una posible tarjeta para un jugador del Espanyol.



Min.26: ¡SIN TARJETA! - Después de revisar la situación, el árbitro revoca la tarjeta otorgada a Omar El Hilali del Espanyol.





--ESTADIO.

RCDE Stadium (31,733 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Real Madrid Goles 0 2 Remates Fuera 8 3 Remates 17 14 Pases Totales 143 300 Corners 5 6 Faltas 19 16 Posesión 33% 67% Tiros Bloqueados 6 5 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 35 53 Ataques Peligrosos 16 18 Centros 24 22 Saques de Banda 11 11 Saques de Portería 2 12 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 20 Paradas 4 3 Contra Golpes 1 8



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Europa League Betis 53 34 6 Conference League Celta 47 34 13 Permanencia Espanyol 39 34 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 34



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol 01/02/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Real Madrid 21/09/2024 LaLiga Real Madrid 4-1 Espanyol 11/03/2023 LaLiga Real Madrid 3-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 09/05/2026 16:15 LaLiga Sevilla Espanyol 13/05/2026 19:00 LaLiga Espanyol Athletic Bilbao 17/05/2026 19:00 LaLiga Osasuna Espanyol









-Próximos partidos del Real Madrid.

