Espanyol 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Espanyol y la Real Sociedad empataron este sábado 1-1 en el RCDE Stadium, en un partido donde ambos equipos compartieron protagonismo en cuanto a posesión y remates. La Real Sociedad se adelantó en el minuto 29 con un gol de Orri Oskarsson, asistido por Sergio Gomez. El Espanyol igualó el marcador en el minuto 65 gracias a Roberto Fernandez, quien aprovechó una asistencia de Pere Milla. El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol de Tyrhys Dolan para el Espanyol en el minuto 54 debido a una falta previa. A pesar de las oportunidades de ambos equipos, el marcador no se movió más. En la clasificación, ambos equipos terminan con 46 puntos, quedando fuera de las posiciones europeas y lejos de la zona de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 1 - REAL SOCIEDAD 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Angel Fortuno; Ruben Sanchez (Omar El Hilali, min.79), Leandro Cabrera, Fernando Calero, Carlos Romero; Jofre Carreras (Lluc Castell, min.73), Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Antoniu Roca (Pere Milla, min.46); Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.67), Ramon Terrats (Tyrhys Dolan, min.46).



REAL SOCIEDAD: Unai Marrero; Jon Aramburu (Aritz Elustondo, min.77), Luken Beitia, Igor Zubeldia, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.68); Luka Sucic, Benat Turrientes, Yangel Herrera, Job Ochieng (Pablo Marin, min.68); Carlos Soler (Inaki Ruperez, min.90), Orri Oskarsson (Mikel Oyarzabal, min.77).



--GOLES.

0-1, min.29: Orri Oskarsson (Sergio Gomez) .

1-1, min.65: Roberto Fernandez (Pere Milla) .

Gol anulado a Tyrhys Dolan del Espanyol en el minuto 54 .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Ivan Caparros y Oliver De La Fuente. Amonestó a Leandro Cabrera (min.87), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Yangel Herrera (min.23), Unai Marrero (min.64), Sergio Gomez (min.9), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.30: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un gol potencial para la Real Sociedad.



Min.30: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.



Min.54: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Espanyol.



Min.66: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Espanyol.



Min.80: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Espanyol.



Min.80: Verificación de VAR finalizada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.



Min.54: ¡G O O O O L! ¡España anota! Tyrhys Dolan está en la lista de goleadores.



Min.56: ¡SIN GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Espanyol es anulado debido a una falta cometida anteriormente.



Min.67: ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Espanyol se mantiene.





--ESTADIO.

RCDE Stadium (28,012 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Real Sociedad Goles 1 1 Remates Fuera 7 2 Remates 17 7 Pases Totales 406 409 Corners 3 5 Faltas 11 17 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 89 87 Ataques Peligrosos 38 31 Centros 9 14 Saques de Banda 11 12 Saques de Portería 5 9 Tratamientos 1 5 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 12 Paradas 2 7 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 38 2 Champions Real Madrid 86 38 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 60 38 6 Europa League Celta 54 38 7 Conference League Getafe 51 38 10 Permanencia Real Sociedad 46 38 11 Permanencia Espanyol 46 38 18 Descenso Mallorca 42 38 19 Descenso Girona 41 38 20 Descenso Real Oviedo 29 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 09/02/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol 24/08/2024 LaLiga Espanyol 0-1 Real Sociedad 13/02/2023 LaLiga Espanyol 2-3 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Sociedad 17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol 13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Real Sociedad.

