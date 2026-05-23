Espanyol 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Espanyol y la Real Sociedad empataron este sábado 1-1 en el RCDE Stadium, en un partido donde ambos equipos compartieron protagonismo en cuanto a posesión y remates. La Real Sociedad se adelantó en el minuto 29 con un gol de Orri Oskarsson, asistido por Sergio Gomez. El Espanyol igualó el marcador en el minuto 65 gracias a Roberto Fernandez, quien aprovechó una asistencia de Pere Milla. El encuentro estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol de Tyrhys Dolan para el Espanyol en el minuto 54 debido a una falta previa. A pesar de las oportunidades de ambos equipos, el marcador no se movió más. En la clasificación, ambos equipos terminan con 46 puntos, quedando fuera de las posiciones europeas y lejos de la zona de descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 1 - REAL SOCIEDAD 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Angel Fortuno; Ruben Sanchez (Omar El Hilali, min.79), Leandro Cabrera, Fernando Calero, Carlos Romero; Jofre Carreras (Lluc Castell, min.73), Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Antoniu Roca (Pere Milla, min.46); Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.67), Ramon Terrats (Tyrhys Dolan, min.46).
REAL SOCIEDAD: Unai Marrero; Jon Aramburu (Aritz Elustondo, min.77), Luken Beitia, Igor Zubeldia, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.68); Luka Sucic, Benat Turrientes, Yangel Herrera, Job Ochieng (Pablo Marin, min.68); Carlos Soler (Inaki Ruperez, min.90), Orri Oskarsson (Mikel Oyarzabal, min.77).
--GOLES.
0-1, min.29: Orri Oskarsson (Sergio Gomez) .
1-1, min.65: Roberto Fernandez (Pere Milla) .
Gol anulado a Tyrhys Dolan del Espanyol en el minuto 54 .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Ivan Caparros y Oliver De La Fuente. Amonestó a Leandro Cabrera (min.87), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Yangel Herrera (min.23), Unai Marrero (min.64), Sergio Gomez (min.9), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.30: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un gol potencial para la Real Sociedad.
Min.30: Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.
Min.54: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Espanyol.
Min.66: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Espanyol.
Min.80: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Espanyol.
Min.80: Verificación de VAR finalizada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.
Min.54: ¡G O O O O L! ¡España anota! Tyrhys Dolan está en la lista de goleadores.
Min.56: ¡SIN GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Espanyol es anulado debido a una falta cometida anteriormente.
Min.67: ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Espanyol se mantiene.
--ESTADIO.
RCDE Stadium (28,012 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Real Sociedad
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 2
|Remates
| 17
| 7
|Pases Totales
| 406
| 409
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 11
| 17
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 89
| 87
|Ataques Peligrosos
| 38
| 31
|Centros
| 9
| 14
|Saques de Banda
| 11
| 12
|Saques de Portería
| 5
| 9
|Tratamientos
| 1
| 5
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 12
|Paradas
| 2
| 7
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 38
|2
| Champions
| Real Madrid
| 86
| 38
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 60
| 38
|6
| Europa League
| Celta
| 54
| 38
|7
| Conference League
| Getafe
| 51
| 38
|10
| Permanencia
| Real Sociedad
| 46
| 38
|11
| Permanencia
| Espanyol
| 46
| 38
|18
| Descenso
| Mallorca
| 42
| 38
|19
| Descenso
| Girona
| 41
| 38
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 38
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|09/02/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|24/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Real Sociedad
|13/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-3
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad