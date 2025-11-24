Espanyol 2 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el RCDE Stadium, el Espanyol logró una victoria de 2-1 sobre el Sevilla, en un partido donde el equipo local mostró eficacia ante un Sevilla que dominó en posesión y remates. Los goles del Espanyol fueron obra de Pere Milla y Roberto Fernandez, mientras que Marcao descontó para el Sevilla. A pesar de la superioridad en el juego del Sevilla, reflejada en una posesión del 67% y un total de 22 remates, el Espanyol supo aprovechar sus oportunidades para llevarse los tres puntos. El encuentro también estuvo marcado por la intervención del VAR, que en dos ocasiones revisó posibles penaltis para el Sevilla, manteniendo en ambas la decisión inicial de no concederlos. El resultado deja al Espanyol en la sexta posición con 21 puntos, igualando en puntos al Betis pero con un partido más, y al Sevilla en la undécima plaza también con 16 unidades. Este triunfo es significativo para el Espanyol, que busca alejarse de la zona de descenso y acercarse a puestos europeos, mientras que el Sevilla, pese a la derrota, sigue en la lucha por mejorar su posición en la tabla. La actuación del VAR fue crucial al no cambiar las decisiones iniciales sobre los penaltis, manteniendo el flujo del juego sin alterar el marcador final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 2 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Antoniu Roca, min.88), Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito (Pol Lozano, min.62), Ramon Terrats (Roberto Fernandez, min.62); Pere Milla (Charles Pickel, min.75), Kike Garcia (Jofre Carreras, min.75).



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Andres Castrin, Marcao, Gabriel Suazo; Djibril Sow (Lucien Agoume, min.71), Batista Mendy (Nemanja Gudelj, min.71), Adnan Januzaj (Chidera Ejuke, min.34), Gerard Fernandez (Alexis Sanchez, min.71), Ruben Vargas (Alfon Gonzalez, min.54), Akor Adams.



--GOLES.

1-0, min.48: Pere Milla (Tyrhys Dolan) .

2-0, min.84: Roberto Fernandez (Urko Gonzalez de Zarate) .

2-1, min.86: Marcao (Gabriel Suazo) .





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Valentin Pizarro y Cesar Soto. Amonestó a Edu Exposito (min.50), Pere Milla (min.71), Roberto Fernandez (min.85), Pol Lozano (min.90+7), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Andres Castrin (min.90+4), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.32: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.



Min.34: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Sevilla!



Min.90(+9) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.



Min.90(+9) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Sevilla!





--ESTADIO.

RCDE Stadium (25,166 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Sevilla Goles 2 1 Remates Fuera 2 8 Remates 8 22 Pases Totales 242 489 Corners 4 13 Faltas 18 7 Posesión 33% 67% Tiros Bloqueados 1 8 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 4 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 77 97 Ataques Peligrosos 35 48 Centros 9 25 Saques de Banda 26 19 Saques de Portería 10 3 Tratamientos 3 7 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 18 Paradas 5 3 Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 32 13 2 Champions Barcelona 31 13 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 11 Permanencia Sevilla 16 13 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 25/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Espanyol 25/10/2024 LaLiga Espanyol 0-2 Sevilla 04/05/2023 LaLiga Sevilla 3-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/11/2025 18:30 LaLiga Celta Espanyol 07/12/2025 18:30 LaLiga Espanyol Rayo 13/12/2025 21:00 LaLiga Getafe Espanyol









-Próximos partidos del Sevilla.

