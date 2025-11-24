Espanyol 2 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el RCDE Stadium, el Espanyol logró una victoria de 2-1 sobre el Sevilla, en un partido donde el equipo local mostró eficacia ante un Sevilla que dominó en posesión y remates. Los goles del Espanyol fueron obra de Pere Milla y Roberto Fernandez, mientras que Marcao descontó para el Sevilla. A pesar de la superioridad en el juego del Sevilla, reflejada en una posesión del 67% y un total de 22 remates, el Espanyol supo aprovechar sus oportunidades para llevarse los tres puntos. El encuentro también estuvo marcado por la intervención del VAR, que en dos ocasiones revisó posibles penaltis para el Sevilla, manteniendo en ambas la decisión inicial de no concederlos.
El resultado deja al Espanyol en la sexta posición con 21 puntos, igualando en puntos al Betis pero con un partido más, y al Sevilla en la undécima plaza también con 16 unidades. Este triunfo es significativo para el Espanyol, que busca alejarse de la zona de descenso y acercarse a puestos europeos, mientras que el Sevilla, pese a la derrota, sigue en la lucha por mejorar su posición en la tabla. La actuación del VAR fue crucial al no cambiar las decisiones iniciales sobre los penaltis, manteniendo el flujo del juego sin alterar el marcador final.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 2 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Antoniu Roca, min.88), Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito (Pol Lozano, min.62), Ramon Terrats (Roberto Fernandez, min.62); Pere Milla (Charles Pickel, min.75), Kike Garcia (Jofre Carreras, min.75).
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Andres Castrin, Marcao, Gabriel Suazo; Djibril Sow (Lucien Agoume, min.71), Batista Mendy (Nemanja Gudelj, min.71), Adnan Januzaj (Chidera Ejuke, min.34), Gerard Fernandez (Alexis Sanchez, min.71), Ruben Vargas (Alfon Gonzalez, min.54), Akor Adams.
--GOLES.
1-0, min.48: Pere Milla (Tyrhys Dolan) .
2-0, min.84: Roberto Fernandez (Urko Gonzalez de Zarate) .
2-1, min.86: Marcao (Gabriel Suazo) .
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Valentin Pizarro y Cesar Soto. Amonestó a Edu Exposito (min.50), Pere Milla (min.71), Roberto Fernandez (min.85), Pol Lozano (min.90+7), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Andres Castrin (min.90+4), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.32: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.
Min.34: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Sevilla!
Min.90(+9) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.
Min.90(+9) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Sevilla!
--ESTADIO.
RCDE Stadium (25,166 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Sevilla
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 8
|Remates
| 8
| 22
|Pases Totales
| 242
| 489
|Corners
| 4
| 13
|Faltas
| 18
| 7
|Posesión
| 33%
| 67%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 8
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 77
| 97
|Ataques Peligrosos
| 35
| 48
|Centros
| 9
| 25
|Saques de Banda
| 26
| 19
|Saques de Portería
| 10
| 3
|Tratamientos
| 3
| 7
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 18
|Paradas
| 5
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 3
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|2
| Champions
| Barcelona
| 31
| 13
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 28
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 21
| 13
|11
| Permanencia
| Sevilla
| 16
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 13
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|25/01/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Espanyol
|25/10/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Sevilla
|04/05/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 3-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/11/2025 18:30
| LaLiga
| Celta
| Espanyol
|07/12/2025 18:30
| LaLiga
| Espanyol
| Rayo
|13/12/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Espanyol
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Betis
|07/12/2025 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Sevilla
|14/12/2025 14:00
| LaLiga
| Sevilla
| Real Oviedo