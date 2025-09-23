Espanyol 2 - 2 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Espanyol y el Valencia firmaron las tablas en un partido vibrante con dos goles para cada equipo, donde Arnaut Danjuma y Hugo Duro adelantaron al conjunto visitante, mientras que Leandro Cabrera y Javier Puado igualaron el marcador. El encuentro, disputado en el RCDE Stadium, mostró un dominio local reflejado en las estadísticas: 18 remates por 5 del Valencia, 56% de posesión y 32 ataques peligrosos frente a 13 de los visitantes. Luis Rioja y Filip Ugrinic fueron fundamentales en las jugadas de gol del Valencia, mientras que Edu Exposito y Roberto Fernandez destacaron por el Espanyol.
Con este resultado, el Espanyol suma 11 puntos y se mantiene tercero en la clasificación, mientras que el Valencia alcanza 8 unidades en la novena posición. El partido estuvo marcado por la intensidad y las ocasiones de gol, con un empate que supo a poco para los locales, que buscaron la victoria hasta el último minuto con el tanto de Javier Puado en el tiempo añadido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ESPANYOL 2 - VALENCIA 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.69), Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero (Jose Salinas, min.82); Charles Pickel (Roberto Fernandez, min.57), Pol Lozano (Urko Gonzalez de Zarate, min.69), Tyrhys Dolan (Antoniu Roca, min.83), Edu Exposito, Javier Puado, Kike Garcia.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.76); Luis Rioja (Javier Guerra, min.76), Baptiste Santamaria, Pepelu (Filip Ugrinic, min.60), Diego Lopez (Lucas Beltran, min.60); Hugo Duro, Arnaut Danjuma (Thierry Correia, min.71).
--GOLES.
0-1, min.15: Arnaut Danjuma (Luis Rioja) .
1-1, min.59: Leandro Cabrera (Edu Exposito) .
1-2, min.62: Hugo Duro (Filip Ugrinic) .
2-2, min.90(+6): Javier Puado (Roberto Fernandez) .
--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Javier Iglesias y Raul Gonzalez. Amonestó a Charles Pickel (min.38), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Mouctar Diakhaby (min.38), Diego Lopez (min.43), Baptiste Santamaria (min.54), Julen Agirrezabala (min.90+4), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Espanyol
| Valencia
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 1
|Remates
| 18
| 5
|Pases Totales
| 193
| 216
|Corners
| 8
| 3
|Faltas
| 8
| 6
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 4
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 2
|Ataques
| 59
| 36
|Ataques Peligrosos
| 32
| 13
|Centros
| 22
| 8
|Saques de Banda
| 18
| 7
|Saques de Portería
| 2
| 3
|Tratamientos
| 2
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 7
| 12
|Paradas
| 0
| 6
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Espanyol
| 11
| 6
|4
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Elche
| 9
| 5
|9
| Permanencia
| Valencia
| 8
| 6
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|22/04/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Espanyol
|18/12/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Valencia
|28/05/2023
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/09/2025 21:00
| LaLiga
| Girona
| Espanyol
|05/10/2025 18:30
| LaLiga
| Espanyol
| Betis
|17/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Espanyol
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/09/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Real Oviedo
|04/10/2025 16:15
| LaLiga
| Girona
| Valencia
|20/10/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Valencia