Espanyol 2 - 2 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Espanyol 2 - 2 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Espanyol 2 - 2 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 23 septiembre 2025 20:59

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Espanyol y el Valencia firmaron las tablas en un partido vibrante con dos goles para cada equipo, donde Arnaut Danjuma y Hugo Duro adelantaron al conjunto visitante, mientras que Leandro Cabrera y Javier Puado igualaron el marcador. El encuentro, disputado en el RCDE Stadium, mostró un dominio local reflejado en las estadísticas: 18 remates por 5 del Valencia, 56% de posesión y 32 ataques peligrosos frente a 13 de los visitantes. Luis Rioja y Filip Ugrinic fueron fundamentales en las jugadas de gol del Valencia, mientras que Edu Exposito y Roberto Fernandez destacaron por el Espanyol.

Con este resultado, el Espanyol suma 11 puntos y se mantiene tercero en la clasificación, mientras que el Valencia alcanza 8 unidades en la novena posición. El partido estuvo marcado por la intensidad y las ocasiones de gol, con un empate que supo a poco para los locales, que buscaron la victoria hasta el último minuto con el tanto de Javier Puado en el tiempo añadido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPANYOL 2 - VALENCIA 2 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.69), Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero (Jose Salinas, min.82); Charles Pickel (Roberto Fernandez, min.57), Pol Lozano (Urko Gonzalez de Zarate, min.69), Tyrhys Dolan (Antoniu Roca, min.83), Edu Exposito, Javier Puado, Kike Garcia.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.76); Luis Rioja (Javier Guerra, min.76), Baptiste Santamaria, Pepelu (Filip Ugrinic, min.60), Diego Lopez (Lucas Beltran, min.60); Hugo Duro, Arnaut Danjuma (Thierry Correia, min.71).

--GOLES.
0-1, min.15: Arnaut Danjuma (Luis Rioja) .
1-1, min.59: Leandro Cabrera (Edu Exposito) .
1-2, min.62: Hugo Duro (Filip Ugrinic) .
2-2, min.90(+6): Javier Puado (Roberto Fernandez) .


--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Javier Iglesias y Raul Gonzalez. Amonestó a Charles Pickel (min.38), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Mouctar Diakhaby (min.38), Diego Lopez (min.43), Baptiste Santamaria (min.54), Julen Agirrezabala (min.90+4), por parte del VALENCIA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Espanyol Valencia
Goles 2 2
Remates Fuera 6 1
Remates 18 5
Pases Totales 193 216
Corners 8 3
Faltas 8 6
Posesión 56% 44%
Tiros Bloqueados 3 2
Fueras de Juego 4 1
Tarjetas Amarillas 1 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 2
Ataques 59 36
Ataques Peligrosos 32 13
Centros 22 8
Saques de Banda 18 7
Saques de Portería 2 3
Tratamientos 2 4
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 7 12
Paradas 0 6
Contra Golpes 1 1



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 15 5
2 Champions Barcelona 13 5
3 Champions Espanyol 11 6
4 Champions Villarreal 10 5
5 Europa League Athletic Bilbao 10 6
6 Conference League Elche 9 5
9 Permanencia Valencia 8 6
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 2 5
20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
22/04/2025 LaLiga Valencia 1-1 Espanyol
18/12/2024 LaLiga Espanyol 1-1 Valencia
28/05/2023 LaLiga Valencia 2-2 Espanyol




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético




-Últimos Resultados del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia
29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe
24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia
16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
26/09/2025 21:00 LaLiga Girona Espanyol
05/10/2025 18:30 LaLiga Espanyol Betis
17/10/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Espanyol




-Próximos partidos del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
29/09/2025 21:00 LaLiga Valencia Real Oviedo
04/10/2025 16:15 LaLiga Girona Valencia
20/10/2025 21:00 LaLiga Alavés Valencia


Contador