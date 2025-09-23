Espanyol 2 - 2 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

El Espanyol y el Valencia firmaron las tablas en un partido vibrante con dos goles para cada equipo, donde Arnaut Danjuma y Hugo Duro adelantaron al conjunto visitante, mientras que Leandro Cabrera y Javier Puado igualaron el marcador. El encuentro, disputado en el RCDE Stadium, mostró un dominio local reflejado en las estadísticas: 18 remates por 5 del Valencia, 56% de posesión y 32 ataques peligrosos frente a 13 de los visitantes. Luis Rioja y Filip Ugrinic fueron fundamentales en las jugadas de gol del Valencia, mientras que Edu Exposito y Roberto Fernandez destacaron por el Espanyol.

Con este resultado, el Espanyol suma 11 puntos y se mantiene tercero en la clasificación, mientras que el Valencia alcanza 8 unidades en la novena posición. El partido estuvo marcado por la intensidad y las ocasiones de gol, con un empate que supo a poco para los locales, que buscaron la victoria hasta el último minuto con el tanto de Javier Puado en el tiempo añadido.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPANYOL 2 - VALENCIA 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali (Ruben Sanchez, min.69), Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero (Jose Salinas, min.82); Charles Pickel (Roberto Fernandez, min.57), Pol Lozano (Urko Gonzalez de Zarate, min.69), Tyrhys Dolan (Antoniu Roca, min.83), Edu Exposito, Javier Puado, Kike Garcia.



VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.76); Luis Rioja (Javier Guerra, min.76), Baptiste Santamaria, Pepelu (Filip Ugrinic, min.60), Diego Lopez (Lucas Beltran, min.60); Hugo Duro, Arnaut Danjuma (Thierry Correia, min.71).



--GOLES.

0-1, min.15: Arnaut Danjuma (Luis Rioja) .

1-1, min.59: Leandro Cabrera (Edu Exposito) .

1-2, min.62: Hugo Duro (Filip Ugrinic) .

2-2, min.90(+6): Javier Puado (Roberto Fernandez) .





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Javier Iglesias y Raul Gonzalez. Amonestó a Charles Pickel (min.38), por parte del ESPANYOL. Amonestó a Mouctar Diakhaby (min.38), Diego Lopez (min.43), Baptiste Santamaria (min.54), Julen Agirrezabala (min.90+4), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

RCDE Stadium televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Espanyol Valencia Goles 2 2 Remates Fuera 6 1 Remates 18 5 Pases Totales 193 216 Corners 8 3 Faltas 8 6 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 4 1 Tarjetas Amarillas 1 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 2 Ataques 59 36 Ataques Peligrosos 32 13 Centros 22 8 Saques de Banda 18 7 Saques de Portería 2 3 Tratamientos 2 4 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 7 12 Paradas 0 6 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 15 5 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Espanyol 11 6 4 Champions Villarreal 10 5 5 Europa League Athletic Bilbao 10 6 6 Conference League Elche 9 5 9 Permanencia Valencia 8 6 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 2 5 20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 22/04/2025 LaLiga Valencia 1-1 Espanyol 18/12/2024 LaLiga Espanyol 1-1 Valencia 28/05/2023 LaLiga Valencia 2-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad









-Próximos partidos del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/09/2025 21:00 LaLiga Girona Espanyol 05/10/2025 18:30 LaLiga Espanyol Betis 17/10/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Espanyol









-Próximos partidos del Valencia.

