Ethan Quinn 1 - 2 Pablo Llamas Ruiz: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de mayo de 2026.





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El tenista español Pablo Llamas Ruiz ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al estadounidense Ethan Quinn por 6-3, 5-7, 6-3 en 2 horas y 30 minutos. En el primer set, Pablo Llamas Ruiz logró romper el servicio de Ethan Quinn en dos ocasiones, lo que le permitió ganar el set 6-3. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 5-5, momento en el que Llamas Ruiz perdió su servicio, permitiendo a Quinn ganar el set 7-5. En el tercer set, Llamas Ruiz volvió a romper el servicio de Quinn en el cuarto y octavo juego, asegurando la victoria con un 6-3 final. En cuanto a las estadísticas del partido, Pablo Llamas Ruiz tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando el 63% de los puntos jugados con su primer servicio y salvando 4 de 4 puntos de quiebre. Ethan Quinn, por su parte, logró un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 59% de los puntos jugados con su primer servicio y no salvó ningún punto de quiebre.



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