Fabian Marozsan 1 - 2 Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de marzo de 2026.





El tenista español Roberto Bautista Agut ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al húngaro Fabian Marozsan (6-4, 6-7, 6-4) en un intenso partido. Roberto Bautista Agut mostró una sólida actuación en el servicio a lo largo del encuentro, manteniendo un porcentaje de primer servicio del 64% y ganando el 47% de los puntos jugados en su primer saque. A pesar de enfrentar dificultades en el segundo set, donde Marozsan logró llevarse el tiebreak, Bautista Agut supo recuperarse y cerrar el partido a su favor en el tercer set. La capacidad de Bautista Agut para salvar 8 de los puntos de break en contra y convertir 3 oportunidades de break fue crucial para su victoria. Además, el español logró un total de 4 aces y mantuvo a raya sus dobles faltas a 2, lo que contribuyó a su éxito en este encuentro.



