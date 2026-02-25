Felix Auger-Aliassime 2 - 0 Giovanni Mpetshi Perricard: resumen y estadísticas del partido de Dubai Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los cuartos de final del torneo de Dubai Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Giovanni Mpetshi Perricard (6-4, 6-4) en un partido que destacó por la solidez en el servicio y la capacidad de Auger-Aliassime para aprovechar las oportunidades de quiebre. A lo largo del encuentro, Auger-Aliassime mostró una notable efectividad en su servicio, con un porcentaje de primeros servicios del 71% y ganando el 29% de los puntos jugados en su primer servicio. Además, el canadiense logró salvar 2 de los puntos de quiebre que enfrentó y convertir 3 oportunidades de quiebre en contra de su oponente, lo cual fue clave para su victoria en ambos sets por idéntico marcador de 6-4. Por otro lado, su rival, Giovanni Mpetshi Perricard, no logró capitalizar las pocas oportunidades de quiebre que tuvo, logrando convertir solo 1 de ellas. A pesar de servir 11 aces durante el partido, Mpetshi Perricard no pudo contrarrestar la solidez de Auger-Aliassime desde la línea de fondo, lo que finalmente inclinó la balanza a favor del canadiense. Con esta victoria, Felix Auger-Aliassime no solo avanza a la siguiente ronda del torneo, sino que también demuestra su capacidad para mantener un alto nivel de juego en momentos cruciales, especialmente al servir y al enfrentar puntos de quiebre.



