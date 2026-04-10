Felix Auger-Aliassime 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a las semifinales del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-3, 6-4 en 1 hora y 31 minutos. En el primer set, Jannik Sinner logró un break en el sexto juego, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set 6-3. En el segundo set, Sinner consiguió romper el servicio de Auger-Aliassime en el séptimo juego, consolidando su ventaja para ganar el set 6-4. Sinner mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 1st Serve Percentage del 58% y ganando el 75% de sus puntos de servicio durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###