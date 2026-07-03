Felix Auger-Aliassime 3 - 0 Michael Zheng: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar al estadounidense Michael Zheng por 7-6, 6-2, 6-1 en un partido que se desarrolló en la pista central del All England Club. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, momento en el que Auger-Aliassime se impuso en el tie-break por 7-1. En el segundo set, Auger-Aliassime logró dos 'breaks' en los juegos 5 y 7, cerrando el set 6-2. En el tercer set, Auger-Aliassime rompió el servicio de Zheng en los juegos 1 y 3, asegurando su victoria con un marcador de 6-1. Felix Auger-Aliassime mostró un sólido desempeño en el servicio, con una efectividad del 61% en el primer servicio y ganando el 79% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. Además, logró 10 aces y cometió 3 dobles faltas.



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