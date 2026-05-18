Fiona Ferro 2 - 0 Danka Kovinic: resumen y estadísticas del partido de GP SAR La Princesse Lalla Meryem (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de mayo de 2026.





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La tenista francesa Fiona Ferro ha avanzado a los octavos de final del torneo GP SAR La Princesse Lalla Meryem, de categoría WTA 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la montenegrina Danka Kovinic (6-2, 6-3) en 1 hora y 15 minutos. En el primer set, Fiona Ferro logró romper el servicio de Danka Kovinic en cuatro ocasiones, mientras que Kovinic solo pudo romper el servicio de Ferro una vez. El set finalizó con un marcador de 6-2 a favor de Ferro. En el segundo set, Ferro continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Kovinic en tres ocasiones. Kovinic logró dos breaks, pero no fue suficiente para cambiar el curso del set, que terminó 6-3 a favor de Ferro. En cuanto a las estadísticas de saque, Fiona Ferro tuvo un 1st Serve Percentage del 89% y no cometió dobles faltas durante el partido, lo que contribuyó a su victoria en sets corridos.



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