Flavio Cobolli 0 - 2 Roman Andres Burruchaga: resumen y estadísticas del partido de Croatia Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de julio de 2026.





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El tenista argentino Roman Andres Burruchaga ha avanzado a los cuartos de final del torneo Croatia Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al italiano Flavio Cobolli por 6-2, 6-4 en 1 hora y 37 minutos. En el primer set, Burruchaga rompió el servicio de Cobolli en dos ocasiones, en los juegos 1 y 7, para llevarse el set por 6-2. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks, pero Burruchaga logró romper el servicio de Cobolli en los juegos 7 y 9, asegurando el set y el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Burruchaga tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 78% de los puntos con su primer saque y el 50% con el segundo. Además, logró 3 aces y cometió 3 dobles faltas.



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