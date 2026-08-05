Flavio Cobolli 0 - 2 Yannick Hanfmann: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.





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El tenista alemán Yannick Hanfmann ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar al italiano Flavio Cobolli por 7-6, 7-6 en 2 horas de duración del partido. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron múltiples quiebres de servicio. Hanfmann logró romper el servicio de Cobolli en tres ocasiones, mientras que Cobolli rompió el servicio de Hanfmann dos veces. El set se decidió en un tiebreak que Hanfmann ganó 7-5. En el segundo set, el patrón de juego fue similar, con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro varias veces. Hanfmann rompió el servicio de Cobolli tres veces, y Cobolli logró dos quiebres. El set nuevamente se decidió en un tiebreak, que Hanfmann ganó 7-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Yannick Hanfmann tuvo un 1st Serve Percentage del 60% y logró 3 aces a lo largo del partido. Cobolli, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage del 64% y consiguió 7 aces.



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