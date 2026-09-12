Frances Tiafoe 1 - 3 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de septiembre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a la final del torneo de Grand Slam US Open, que se disputa en pista dura en New York (USA), tras ganar a su compatriota Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3, 7-5. En el primer set, Frances Tiafoe logró un 'break' crucial en el noveno juego, que le permitió cerrar el set 6-4. En el segundo set, Ben Shelton rompió el servicio de Tiafoe en el segundo y octavo juegos, llevándose el set 6-3. El tercer set vio a Shelton mantener su dominio con 'breaks' en el quinto y noveno juegos, ganando 6-3. En el cuarto set, Shelton realizó un 'break' decisivo en el duodécimo juego, asegurando el set 7-5 y con ello el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Ben Shelton tuvo un 75% de efectividad en su primer servicio y conectó 20 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



