Frances Tiafoe 2 - 0 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Frances Tiafoe ha avanzado a los cuartos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-3, 6-4 en 1 hora y 47 minutos. Durante el partido, Frances Tiafoe logró mantener un sólido desempeño en su servicio, ganando el primer set 6-3 tras romper el servicio de Auger-Aliassime en el cuarto juego. En el segundo set, Tiafoe mostró su capacidad para capitalizar las oportunidades de break, rompiendo el servicio de su oponente en dos ocasiones, en el tercer y quinto juegos, para llevarse el set 6-4. En términos de estadísticas de saque, Tiafoe tuvo un 1st Serve Percentage de 44% y ganó el 66% de sus puntos de servicio, mientras que Auger-Aliassime tuvo un 1st Serve Percentage de 60% y ganó el 56% de sus puntos de servicio. Tiafoe también destacó en los puntos de retorno, ganando el 44% de ellos.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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