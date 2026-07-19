Francia 4 - 6 Inglaterra | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Francia 4 - 6 Inglaterra: resumen y estadísticas del partido de Tercer Puesto de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de julio de 2026.

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Inglaterra se impuso a Francia este sábado por 4-6 en un emocionante partido disputado en el Miami Stadium. Los ingleses tomaron la delantera rápidamente con un gol de Declan Rice en el minuto 3, seguido por Ezri Konsa al 18. Bukayo Saka amplió la ventaja con un doblete antes del descanso, dejando el marcador 0-4 al medio tiempo. Francia reaccionó en la segunda mitad con Kylian Mbappe anotando en el 48 y Bradley Barcola en el 54. Mbappe volvió a marcar en el 66, acercando a los franceses en el marcador. Sin embargo, Saka aseguró el triunfo inglés con un penalti en el 87. Ousmane Dembele anotó para Francia en el tiempo añadido, pero Jude Bellingham selló la victoria inglesa en el 90+8. A pesar de los esfuerzos de Mbappe, el jugador más participativo en ataque, Inglaterra mantuvo su dominio, respaldado por una ligera ventaja en posesión y remates.

Goleadores en orden cronológico: Declan Rice '3, Ezri Konsa '18, Bukayo Saka '37, Bukayo Saka '45 (+1), Kylian Mbappe '48, Bradley Barcola '54, Kylian Mbappe '66, Bukayo Saka '87 (P), Ousmane Dembele '90 (+6), Jude Bellingham '90 (+8).

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FRANCIA 4 - INGLATERRA 6 (0-4, al descanso).



--EQUIPOS.

FRANCIA: Mike Maignan; Malo Gusto (Jules Kounde, min.90+1), Ibrahima Konate (Dayot Upamecano, min.46), Maxence Lacroix, Theo Hernandez (Lucas Digne, min.46); Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki (Ousmane Dembele, min.46), Desire Doue (Bradley Barcola, min.46), Kylian Mbappe.



INGLATERRA: Dean Henderson; Jarell Quansah (Reece James, min.83), Ezri Konsa, Marc Guehi (Trevoh Chalobah, min.90+3), Djed Spence; Declan Rice, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Eberechi Eze (Jude Bellingham, min.79), Marcus Rashford (Ollie Watkins, min.46), Ivan Toney (Elliot Anderson, min.79).



--GOLES.

0-1, min.3: Declan Rice.

0-2, min.18: Ezri Konsa (Declan Rice) .

0-3, min.37: Bukayo Saka (Marcus Rashford) .

0-4, min.45(+1): Bukayo Saka (Eberechi Eze) .

1-4, min.48: Kylian Mbappe (Michael Olise) .

2-4, min.54: Bradley Barcola (Kylian Mbappe) .

3-4, min.66: Kylian Mbappe (Michael Olise) .

3-5, min.87: Bukayo Saka, de penalti.

4-5, min.90(+6): Ousmane Dembele (Dayot Upamecano) .

4-6, min.90(+8): Jude Bellingham.





--ÁRBITRO.

Jesus Valenzuela, asistido en las bandas por Jorge Urrego y Tulio Moreno, en el VAR: Leodan Gonzalez y Armando Villarreal. por parte de FRANCIA. por parte de INGLATERRA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.12: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Inglaterra.



Min.12: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.





--ESTADIO.

Miami Stadium (64,478 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Francia Inglaterra Goles 4 6 Remates Fuera 7 2 Remates 20 19 Pases Totales 442 509 Corners 3 4 Faltas 14 8 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 4 6 Fueras de Juego 3 3 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 4 3 Ataques 75 60 Ataques Peligrosos 55 27 Centros 7 11 Saques de Banda 5 6 Saques de Portería 5 7 Tratamientos 0 4 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 17 Paradas 4 5 Contra Golpes 3 4



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/07/2026 World Cup Final Stage France 4-6 England









-Últimos Resultados de Francia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/07/2026 World Cup Final Stage France 4-6 England 14/07/2026 World Cup Final Stage France 0-2 Spain 09/07/2026 World Cup Final Stage France 2-0 Morocco 04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France 30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden









-Últimos Resultados de Inglaterra.

