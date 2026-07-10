Francia 2 - 0 Marruecos | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Francia 2 - 0 Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de julio de 2026.

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Francia ha ganado este martes por 2-0 a Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA, en un partido disputado en el Boston Stadium. El encuentro comenzó con un dominio en la posesión por parte de Marruecos, pero fue Francia quien generó más peligro con 22 remates totales frente a los 5 del equipo norteafricano. El marcador se abrió en el minuto 60 con un gol de Kylian Mbappe, quien aprovechó una asistencia de Desire Doue. Apenas seis minutos después, Ousmane Dembele amplió la ventaja para los franceses con un gol asistido por Mbappe. Un momento clave del partido fue el penalti fallado por Mbappe en el minuto 28, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión del árbitro de señalar la pena máxima. A pesar de la tarjeta amarilla para Issa Diop de Marruecos, el equipo africano no pudo revertir el marcador y quedó eliminado del torneo.

El conjunto francés, liderado en ataque por un participativo Mbappe, controló el ritmo del juego, especialmente en la segunda mitad, a pesar de tener una menor posesión del balón. Marruecos, por su parte, no logró concretar sus oportunidades, y su portero Yassine Bounou tuvo que intervenir en varias ocasiones para evitar un resultado más abultado. Con esta victoria, Francia avanza a las semifinales, mientras que Marruecos se despide del torneo. El partido se jugó ante 63,811 espectadores, quienes presenciaron cómo Francia se consolidaba como uno de los favoritos para llevarse el título mundial.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FRANCIA 2 - MARRUECOS 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde (Malo Gusto, min.87), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Kone (Warren Zaire-Emery, min.71), Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue (Bradley Barcola, min.77), Kylian Mbappe (Jean-Philippe Mateta, min.77).



MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Zakaria El Ouahdi, min.74); Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat, min.62), Neil El Aynaoui, Brahim Diaz (Gessime Yassine, min.74), Azzedine Ounahi, Chemsdine Talbi (Amine Sbai, min.85), Bilal El Khannouss (Soufiane Rahimi, min.62).



--GOLES.

1-0, min.60: Kylian Mbappe (Desire Doue) .

2-0, min.66: Ousmane Dembele (Kylian Mbappe) .

Penalty fallado por Kylian Mbappe de France en el minuto 28 .





--ÁRBITRO.

Facundo Tello, asistido en las bandas por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, en el VAR: Hernan Mastrangelo y Leodan Gonzalez. por parte de FRANCIA. Amonestó a Issa Diop (min.63), por parte de MARRUECOS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.26: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Francia.



Min.27: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Francia!





--ESTADIO.

Boston Stadium (63,811 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Francia Marruecos Goles 2 0 Remates Fuera 9 3 Remates 22 5 Pases Totales 491 524 Corners 5 5 Faltas 10 13 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 114 82 Ataques Peligrosos 56 35 Centros 14 11 Saques de Banda 16 18 Saques de Portería 7 13 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 13 10 Paradas 1 6 Contra Golpes 3 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/07/2026 World Cup Final Stage France 2-0 Morocco









-Últimos Resultados de Francia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/07/2026 World Cup Final Stage France 2-0 Morocco 04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France 30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France 22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq









-Últimos Resultados de Marruecos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/07/2026 World Cup Final Stage France 2-0 Morocco 04/07/2026 World Cup Final Stage Canada 0-3 Morocco 30/06/2026 World Cup Final Stage Netherlands 3-4 Morocco 25/06/2026 World Cup Grp. C Morocco 4-2 Haiti 20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco









-Próximos partidos de Francia.

