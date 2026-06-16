Francia 3 - 1 Senegal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Francia 3 - 1 Senegal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.

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Francia ha ganado este martes por 3-1 a Senegal en el primer partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en el MetLife Stadium. Tras una primera mitad sin goles, el conjunto galo tomó la iniciativa en el segundo tiempo, destacando la actuación de Kylian Mbappe, quien abrió el marcador en el minuto 66 con asistencia de Michael Olise. Bradley Barcola amplió la ventaja en el 82', asistido por Adrien Rabiot. Mbappe selló su doblete en el tiempo añadido, marcando el 3-0 en el 90+6'. Senegal logró descontar un minuto antes con un gol de Ibrahim Mbaye, asistido por Iliman Ndiaye. Francia dominó en remates y posesión, mostrando un juego ofensivo más efectivo.

El partido estuvo marcado por un momento de tensión en el minuto 59 cuando el VAR revisó un posible penalti para Francia, pero finalmente no se concedió. Francia mostró un juego ofensivo superior, con Mbappe siendo el jugador más participativo en ataque. A pesar de los intentos de Senegal, el equipo africano no pudo revertir el dominio de los franceses, quienes se llevaron los tres puntos en este inicio de la fase de grupos.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FRANCIA 3 - SENEGAL 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Michael Olise, Ousmane Dembele (Bradley Barcola, min.80), Desire Doue (Rayan Cherki, min.87), Kylian Mbappe.



SENEGAL: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Malick Diouf; Lamine Camara (Habib Diarra, min.75), Idrissa Gana Gueye (Pathe Ciss, min.88), Pape Gueye (Iliman Ndiaye, min.83); Ismaila Sarr (Ibrahim Mbaye, min.75), Nicolas Jackson (Bamba Dieng, min.83), Sadio Mane.



--GOLES.

1-0, min.66: Kylian Mbappe (Michael Olise) .

2-0, min.82: Bradley Barcola (Adrien Rabiot) .

3-0, min.90(+6): Kylian Mbappe.

3-1, min.90(+5): Ibrahim Mbaye (Iliman Ndiaye) .





--ÁRBITRO.

Alireza Faghani, asistido en las bandas por George Lakrindis y James Lindsey, en el VAR: Abdullah Atif Al-Shehri y Armando Villarreal. por parte de FRANCIA. por parte de SENEGAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.59: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Francia.



Min.61: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Francia!





--ESTADIO.

MetLife Stadium (80.545 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Francia Senegal Goles 3 1 Remates Fuera 1 3 Remates 11 6 Pases Totales 588 520 Corners 6 4 Faltas 5 9 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 113 99 Ataques Peligrosos 32 27 Centros 4 6 Saques de Banda 9 21 Saques de Portería 7 4 Tratamientos 1 2 Sustituciones 2 5 Tiros de Falta 12 6 Paradas 1 5 Contra Golpes 2 1



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Francia 3 1 2 Clasificado Irak 0 0 3 Tercero ¿? Noruega 0 0 4 Eliminado Senegal 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal









-Últimos Resultados de Francia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal









-Últimos Resultados de Senegal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal









-Próximos partidos de Francia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/06/2026 23:00 World Cup Grp. I France Iraq 26/06/2026 21:00 World Cup Grp. I Norway France









-Próximos partidos de Senegal.

