Gabriel Diallo 1 - 2 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP)

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los octavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al canadiense Gabriel Diallo por (7-6, 6-3, 6-3) en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio de Auger-Aliassime y la lucha constante de Diallo. A lo largo del partido, ambos jugadores mostraron un alto nivel de tenis, especialmente en el primer set, que se decidió en un emocionante tie break a favor de Diallo. Sin embargo, Auger-Aliassime logró imponer su juego en los dos sets siguientes, consiguiendo importantes breaks que le permitieron cerrar el partido con un marcador final de 7-6, 6-3, 6-3. Felix Auger-Aliassime no solo demostró su capacidad para mantener su servicio bajo presión, sino que también fue efectivo al momento de aprovechar las oportunidades de break, aspecto clave para su victoria. Este triunfo permite a Auger-Aliassime avanzar a los octavos de final del BNP Paribas Open, un torneo que se disputa en Indian Wells, USA, conocido por su exigente superficie de pista dura y por ser parte de los prestigiosos eventos de la categoría ATP Tour Masters 1000. La próxima ronda promete ser un nuevo desafío para el canadiense, quien buscará mantener su nivel para seguir adelante en el torneo.



