Gabriela Ruse 1 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de abril de 2026.





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Elena Rybakina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a Gabriela Ruse por 4-6, 6-3, 7-5 en 2 horas y 28 minutos. En el primer set, Gabriela Ruse logró romper el servicio de Elena Rybakina en tres ocasiones, mientras que Rybakina consiguió dos 'breaks'. Ruse se llevó el set por 6-4. En el segundo set, Rybakina dominó con cuatro 'breaks' frente a dos de Ruse, ganando el set por 6-3. En el tercer set, ambas jugadoras intercambiaron 'breaks', pero Rybakina logró un 'break' decisivo en el undécimo juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Rybakina tuvo un porcentaje de primer servicio del 53% y ganó el 58% de los puntos con su servicio. Ruse, por su parte, tuvo un 50% de primer servicio y ganó el 56% de los puntos con su servicio.



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