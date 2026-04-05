Getafe 2 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 2 - 0 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.

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El Getafe ha ganado este domingo por 2-0 al Athletic en el Coliseum, en un encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports donde la efectividad azulona se impuso al dominio territorial de su oponente. A pesar de que el conjunto vizcaíno llevó la iniciativa del juego con un 68% de posesión de balón y completó más del doble de pases que su rival (528 frente a 233), el equipo del sur de Madrid fue más punzante en sus acciones ofensivas, registrando un total de 10 remates frente a los 5 de los leones. Martin Satriano se erigió como el jugador más activo y determinante en el ataque de los madrileños, participando directamente en la gestación y ejecución de las acciones que decantaron la balanza. En el Coliseum, la resistencia de los visitantes se quebró temprano cuando, en el minuto 14, Luis Vázquez aprovechó una asistencia de Satriano para batir a Unai Simón y establecer el 1-0. Durante el resto del choque, los pupilos de Ernesto Valverde buscaron el empate con insistencia pero sin puntería, mientras que el bloque de Pepe Bordalás mantuvo el orden defensivo a la espera de una oportunidad para sentenciar. Ya en el tiempo de descuento, en el minuto 90, fue el propio Martin Satriano quien cerró el marcador tras recibir un pase de Mario Martín, certificando una victoria que sitúa a los azulones con 41 puntos en la octava posición de la tabla, igualados con la Real Sociedad pero con los mismos partidos disputados. Por su parte, la escuadra bilbaína se mantiene con 38 puntos en la décima plaza, a una distancia matemática de 21 puntos del descenso con 24 por disputarse, y todavía con opciones de pelear por los puestos que dan acceso a la Europa League.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 2 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Sebastian Boselli, Djene (Diego Rico, min.82), Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Adrian Liso (Veljko Birmancevic, min.81), Mauro Arambarri, Martin Satriano, Luis Milla, Luis Vazquez (Mario Martin, min.67).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Yeray Alvarez (Jesus Areso, min.64), Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alejandro Rego (Inigo Ruiz de Galarreta, min.46), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.64), Oihan Sancet (Maroan Sannadi, min.71), Alex Berenguer, Inaki Williams, Gorka Guruzeta (Nico Williams, min.46).



--GOLES.

1-0, min.14: Luis Vazquez (Martin Satriano) .

2-0, min.90: Martin Satriano (Mario Martin) .





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Miguel Martinez y Alvaro Granel, en el VAR: Raul Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Djene (min.29), Mauro Arambarri (min.45+1), Sebastian Boselli (min.85), por parte del GETAFE. Amonestó a Yuri Berchiche (min.31), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum (7.749 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Athletic de Bilbao Goles 2 0 Remates Fuera 4 3 Remates 10 5 Pases Totales 233 528 Corners 4 3 Faltas 11 11 Posesión 32% 68% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 88 155 Ataques Peligrosos 32 51 Centros 23 24 Saques de Banda 23 28 Saques de Portería 11 7 Tratamientos 3 3 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 12 14 Paradas 0 3 Contra Golpes 5 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 69 30 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 8 Permanencia Getafe 41 30 10 Permanencia Athletic Bilbao 38 30 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 15/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Getafe 03/05/2024 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/04/2026 21:00 LaLiga Levante Getafe 22/04/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Getafe 26/04/2026 19:00 LaLiga Getafe Barcelona









-Próximos partidos del Athletic.

