Getafe 0 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Coliseum ante 9,783 espectadores, el Atlético de Madrid consiguió una victoria por la mínima frente al Getafe, gracias a un gol en propia puerta de Domingos Duarte en el minuto 83. A pesar de la derrota, el Getafe mostró resistencia, pero no pudo igualar el marcador. El Atlético de Madrid, con una posesión del 60% y un mayor número de remates, 14 en total frente a los 8 del Getafe, demostró tener más iniciativa durante el partido. La actuación arbitral de Guillermo Cuadra estuvo marcada por las amonestaciones a Abdelkabir Abqar y Mario Martin del Getafe, y a Julian Alvarez, Jose Gimenez y Juan Musso del Atlético de Madrid, manteniendo el juego limpio y sin alteraciones significativas en las decisiones por parte del VAR. Este resultado deja al Atlético de Madrid con 28 puntos, consolidándose en la cuarta posición y manteniéndose en la lucha por un lugar en la Champions, mientras que el Getafe, con 17 puntos, se sitúa en la séptima posición, alejándose de los puestos de descenso pero necesitando mejorar su rendimiento para aspirar a competiciones europeas. El Atlético de Madrid aprovechó su dominio en el juego para llevarse los tres puntos, destacando la participación de sus jugadores en ataque y asegurando una importante victoria fuera de casa.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 0 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias (Juanmi, min.87), Abdelkabir Abqar (Kiko, min.77), Djene, Domingos Duarte, Diego Rico; Adrian Liso (Coba da Costa, min.77), Luis Milla (Javier Munoz, min.90), Mauro Arambarri, Mario Martin (Alex Sancris, min.86), Borja Mayoral.



ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri (Conor Gallagher, min.69); Pablo Barrios, Koke (Alexander Soerloth, min.59), Nico Gonzalez (David Hancko, min.69), Marcos Llorente (Antoine Griezmann, min.14); Alejandro Baena, Julian Alvarez (Giacomo Raspadori, min.59).



--GOLES.

0-1, min.83: Domingos Duarte (pp).

Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 81 .

Gol en propia puerta Domingos Duarte en el minuto 83 .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Alejandro Estevez y Antonio Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Abdelkabir Abqar (min.40), Mario Martin (min.79), por parte del GETAFE. Amonestó a Julian Alvarez (min.49), Jose Gimenez (min.57), Juan Musso (min.90+1), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum (9,783 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Atlético de Madrid Goles 0 1 Remates Fuera 4 2 Remates 8 14 Corners 6 7 Faltas 9 17 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 3 6 Fueras de Juego 2 5 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Centros 20 14 Saques de Banda 28 23 Saques de Portería 5 7 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 22 11 Paradas 6 1 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 31 13 2 Champions Real Madrid 31 12 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 18 12 7 Permanencia Getafe 17 13 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 09/03/2025 LaLiga Getafe 2-1 Atlético 15/12/2024 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 15/05/2024 LaLiga Getafe 0-3 Atlético 19/12/2023 LaLiga Atlético 3-3 Getafe









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante 04/11/2025 Champions Atlético 3-1 Union St.Gilloise 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/11/2025 21:00 LaLiga Getafe Elche 06/12/2025 14:00 LaLiga Villarreal Getafe 13/12/2025 21:00 LaLiga Getafe Espanyol









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

