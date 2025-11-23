Getafe 0 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Coliseum ante 9,783 espectadores, el Atlético de Madrid consiguió una victoria por la mínima frente al Getafe, gracias a un gol en propia puerta de Domingos Duarte en el minuto 83. A pesar de la derrota, el Getafe mostró resistencia, pero no pudo igualar el marcador. El Atlético de Madrid, con una posesión del 60% y un mayor número de remates, 14 en total frente a los 8 del Getafe, demostró tener más iniciativa durante el partido. La actuación arbitral de Guillermo Cuadra estuvo marcada por las amonestaciones a Abdelkabir Abqar y Mario Martin del Getafe, y a Julian Alvarez, Jose Gimenez y Juan Musso del Atlético de Madrid, manteniendo el juego limpio y sin alteraciones significativas en las decisiones por parte del VAR.
Este resultado deja al Atlético de Madrid con 28 puntos, consolidándose en la cuarta posición y manteniéndose en la lucha por un lugar en la Champions, mientras que el Getafe, con 17 puntos, se sitúa en la séptima posición, alejándose de los puestos de descenso pero necesitando mejorar su rendimiento para aspirar a competiciones europeas. El Atlético de Madrid aprovechó su dominio en el juego para llevarse los tres puntos, destacando la participación de sus jugadores en ataque y asegurando una importante victoria fuera de casa.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 0 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias (Juanmi, min.87), Abdelkabir Abqar (Kiko, min.77), Djene, Domingos Duarte, Diego Rico; Adrian Liso (Coba da Costa, min.77), Luis Milla (Javier Munoz, min.90), Mauro Arambarri, Mario Martin (Alex Sancris, min.86), Borja Mayoral.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Jose Gimenez, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri (Conor Gallagher, min.69); Pablo Barrios, Koke (Alexander Soerloth, min.59), Nico Gonzalez (David Hancko, min.69), Marcos Llorente (Antoine Griezmann, min.14); Alejandro Baena, Julian Alvarez (Giacomo Raspadori, min.59).
--GOLES.
0-1, min.83: Domingos Duarte (pp).
Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 81 .
Gol en propia puerta Domingos Duarte en el minuto 83 .
--ÁRBITRO.
Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Alejandro Estevez y Antonio Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Abdelkabir Abqar (min.40), Mario Martin (min.79), por parte del GETAFE. Amonestó a Julian Alvarez (min.49), Jose Gimenez (min.57), Juan Musso (min.90+1), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum (9,783 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Atlético de Madrid
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 2
|Remates
| 8
| 14
|Corners
| 6
| 7
|Faltas
| 9
| 17
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 6
|Fueras de Juego
| 2
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Centros
| 20
| 14
|Saques de Banda
| 28
| 23
|Saques de Portería
| 5
| 7
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 22
| 11
|Paradas
| 6
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 31
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 28
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|7
| Permanencia
| Getafe
| 17
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 13
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Atlético
|15/12/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|15/05/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-3
| Atlético
|19/12/2023
| LaLiga
| Atlético
| 3-3
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
|04/11/2025
| Champions
| Atlético
| 3-1
| Union St.Gilloise
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/11/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Elche
|06/12/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Getafe
|13/12/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Espanyol
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/11/2025 21:00
| Champions
| Atlético
| Inter
|29/11/2025 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Real Oviedo
|02/12/2025 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Atlético