Getafe 1 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 20:55

Madrid, 24 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Getafe y el Deportivo Alavés firmaron tablas en un encuentro disputado en el Coliseum Alfonso Pérez, donde Mauro Arambarri adelantó a los locales en el minuto 63 con asistencia de Borja Mayoral, pero Antonio Martínez logró el empate para los visitantes en el minuto 71 con pase de Ander Guevara. Los azulones dominaron las estadísticas con mayor posesión de balón (55%) y más ataques peligrosos, mientras que Arambarri destacó como el jugador más participativo en ataque.

Goleadores: - Mauro Arambarri (min.63) - Antonio Martínez (min.71)

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GETAFE 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Djene, Diego Rico (Davinchi, min.79); Juan Iglesias, Mario Martin (Javier Munoz, min.61), Luis Milla, Mauro Arambarri, Abu Kamara (Alex Sancris, min.46), Borja Mayoral (Coba da Costa, min.83).

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Jon Pacheco, Youssef Enriquez (Victor Parada, min.88); Calebe (Carlos Vicente, min.46), Ander Guevara, Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.78), Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez (Carles Alena, min.78), Mariano Diaz (Lucas Boye, min.78).

--GOLES.
1-0, min.63: Mauro Arambarri (Borja Mayoral) .
1-1, min.71: Antonio Martinez (Ander Guevara) .
Amarilla al banquillo, a Eduardo Coudet del Alavés en el minuto 90 +3.


--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Abdelkabir Abqar (min.31), Davinchi (min.88), por parte del GETAFE. Amonestó a Calebe (min.21), Facundo Garces (min.78), Abderrahman Rebbach (min.90+5), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Coliseum (8,005 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Getafe Deportivo Alavés
Goles 1 1
Remates Fuera 1 3
Remates 8 9
Pases Totales 157 193
Corners 2 7
Faltas 14 20
Posesión 45% 55%
Tiros Bloqueados 6 3
Fueras de Juego 5 6
Tarjetas Amarillas 2 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 108 98
Ataques Peligrosos 303 356
Centros 8 6
Saques de Banda 22 25
Saques de Portería 4 6
Tratamientos 2 0
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 26 19
Paradas 2 0
Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 6
2 Champions Barcelona 13 5
3 Champions Villarreal 13 6
4 Champions Espanyol 11 6
5 Europa League Athletic Bilbao 10 6
6 Conference League Getafe 10 6
9 Permanencia Alavés 8 6
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 2 5
20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés
09/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Getafe
28/09/2024 LaLiga Getafe 2-0 Alavés
18/05/2024 LaLiga Alavés 1-0 Getafe
28/08/2023 LaLiga Getafe 1-0 Alavés




-Últimos Resultados del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo
29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe
25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante




-Próximos partidos del Getafe.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
27/09/2025 14:00 LaLiga Getafe Levante
03/10/2025 21:00 LaLiga Osasuna Getafe
19/10/2025 21:00 LaLiga Getafe Real Madrid




-Próximos partidos del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
27/09/2025 18:30 LaLiga Mallorca Alavés
05/10/2025 14:00 LaLiga Alavés Elche
20/10/2025 21:00 LaLiga Alavés Valencia


