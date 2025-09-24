Getafe 1 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Getafe y el Deportivo Alavés firmaron tablas en un encuentro disputado en el Coliseum Alfonso Pérez, donde Mauro Arambarri adelantó a los locales en el minuto 63 con asistencia de Borja Mayoral, pero Antonio Martínez logró el empate para los visitantes en el minuto 71 con pase de Ander Guevara. Los azulones dominaron las estadísticas con mayor posesión de balón (55%) y más ataques peligrosos, mientras que Arambarri destacó como el jugador más participativo en ataque.
Goleadores:
- Mauro Arambarri (min.63)
- Antonio Martínez (min.71)
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Djene, Diego Rico (Davinchi, min.79); Juan Iglesias, Mario Martin (Javier Munoz, min.61), Luis Milla, Mauro Arambarri, Abu Kamara (Alex Sancris, min.46), Borja Mayoral (Coba da Costa, min.83).
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Jon Pacheco, Youssef Enriquez (Victor Parada, min.88); Calebe (Carlos Vicente, min.46), Ander Guevara, Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.78), Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez (Carles Alena, min.78), Mariano Diaz (Lucas Boye, min.78).
--GOLES.
1-0, min.63: Mauro Arambarri (Borja Mayoral) .
1-1, min.71: Antonio Martinez (Ander Guevara) .
Amarilla al banquillo, a Eduardo Coudet del Alavés en el minuto 90 +3.
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Abdelkabir Abqar (min.31), Davinchi (min.88), por parte del GETAFE. Amonestó a Calebe (min.21), Facundo Garces (min.78), Abderrahman Rebbach (min.90+5), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum (8,005 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Deportivo Alavés
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 8
| 9
|Pases Totales
| 157
| 193
|Corners
| 2
| 7
|Faltas
| 14
| 20
|Posesión
| 45%
| 55%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 3
|Fueras de Juego
| 5
| 6
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 108
| 98
|Ataques Peligrosos
| 303
| 356
|Centros
| 8
| 6
|Saques de Banda
| 22
| 25
|Saques de Portería
| 4
| 6
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 26
| 19
|Paradas
| 2
| 0
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 11
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 10
| 6
|9
| Permanencia
| Alavés
| 8
| 6
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|09/02/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Getafe
|28/09/2024
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Alavés
|18/05/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Getafe
|28/08/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/09/2025 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Levante
|03/10/2025 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Getafe
|19/10/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Real Madrid
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/09/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Alavés
|05/10/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Elche
|20/10/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Valencia