Getafe 1 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Getafe y el Deportivo Alavés firmaron tablas en un encuentro disputado en el Coliseum Alfonso Pérez, donde Mauro Arambarri adelantó a los locales en el minuto 63 con asistencia de Borja Mayoral, pero Antonio Martínez logró el empate para los visitantes en el minuto 71 con pase de Ander Guevara. Los azulones dominaron las estadísticas con mayor posesión de balón (55%) y más ataques peligrosos, mientras que Arambarri destacó como el jugador más participativo en ataque.

Goleadores: - Mauro Arambarri (min.63) - Antonio Martínez (min.71)

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Djene, Diego Rico (Davinchi, min.79); Juan Iglesias, Mario Martin (Javier Munoz, min.61), Luis Milla, Mauro Arambarri, Abu Kamara (Alex Sancris, min.46), Borja Mayoral (Coba da Costa, min.83).



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Jon Pacheco, Youssef Enriquez (Victor Parada, min.88); Calebe (Carlos Vicente, min.46), Ander Guevara, Pablo Ibanez (Denis Suarez, min.78), Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez (Carles Alena, min.78), Mariano Diaz (Lucas Boye, min.78).



--GOLES.

1-0, min.63: Mauro Arambarri (Borja Mayoral) .

1-1, min.71: Antonio Martinez (Ander Guevara) .

Amarilla al banquillo, a Eduardo Coudet del Alavés en el minuto 90 +3.





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Abdelkabir Abqar (min.31), Davinchi (min.88), por parte del GETAFE. Amonestó a Calebe (min.21), Facundo Garces (min.78), Abderrahman Rebbach (min.90+5), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum (8,005 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Deportivo Alavés Goles 1 1 Remates Fuera 1 3 Remates 8 9 Pases Totales 157 193 Corners 2 7 Faltas 14 20 Posesión 45% 55% Tiros Bloqueados 6 3 Fueras de Juego 5 6 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 108 98 Ataques Peligrosos 303 356 Centros 8 6 Saques de Banda 22 25 Saques de Portería 4 6 Tratamientos 2 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 26 19 Paradas 2 0 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 11 6 5 Europa League Athletic Bilbao 10 6 6 Conference League Getafe 10 6 9 Permanencia Alavés 8 6 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 2 5 20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 09/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Getafe 28/09/2024 LaLiga Getafe 2-0 Alavés 18/05/2024 LaLiga Alavés 1-0 Getafe 28/08/2023 LaLiga Getafe 1-0 Alavés









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 27/09/2025 14:00 LaLiga Getafe Levante 03/10/2025 21:00 LaLiga Osasuna Getafe 19/10/2025 21:00 LaLiga Getafe Real Madrid









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

