Getafe 1 - 1 Deportivo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de septiembre de 2026.

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El Getafe empató este domingo 1-1 contra el Deportivo de A Coruña en el Coliseum, en un partido donde los visitantes dominaron la posesión con un 64%. La primera mitad transcurrió sin goles, aunque el Getafe tuvo un gol revisado por el VAR en el minuto 3, que finalmente no fue validado. En la segunda parte, el conjunto local se adelantó en el minuto 66 con un gol de Ramon Terrats, asistido por Ivan Azon. Sin embargo, el Deportivo igualó el marcador en el minuto 78 gracias a Pierre-Emerick Aubameyang, quien recibió una asistencia de Yeremay Hernández. A pesar del dominio en remates y posesión por parte del Deportivo, el marcador no se movió más. Ivan Azon fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Getafe.

Con este resultado, el Deportivo de A Coruña suma 10 puntos, manteniendo su posición en la parte alta de la tabla, mientras que el Getafe se queda con 6 puntos, lejos de los puestos de descenso. El Deportivo, en la quinta posición, está en la lucha por los puestos europeos, aunque el Betis, que tiene un partido menos, podría superarlo. El Getafe, por su parte, sigue en la parte baja de la tabla, pero con margen suficiente para evitar el descenso. No hubo expulsiones ni penaltis fallados que alteraran el curso del partido.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: GETAFE 1 - DEPORTIVO 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

GETAFE: David Soria; Sebastian Boselli (Saba Sazonov, min.84), Djene, Johan Mojica, Nemanja Gudelj; Ramon Terrats (Joselu Perez, min.84), Mario Martin, Martin Satriano (Davinchi, min.89), Orel Mangala; Enes Unal, Ivan Azon (Francho Serrano, min.76).DEPORTIVO: Leo Roman; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata; Lorenzo Amatucci, Mario Soriano, Luismi Cruz (Yeremay Hernandez, min.71), Marc Casado (Adama Traore, min.62); Pierre-Emerick Aubameyang, Bil Nsongo (Zakaria Eddahchouri, min.71).

-GOLES

1-0, min.66: Ramon Terrats (Ivan Azon) .1-1, min.78: Pierre-Emerick Aubameyang (Yeremay Hernandez) .

-ÁRBITRO

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Ivan Caparros y Juan Luis Pulido. Amonestó a Ivan Azon (min.26), Enes Unal (min.42), Mario Martin (min.90+7), por parte de GETAFE. Amonestó a Lucas Noubi (min.28), por parte de DEPORTIVO.

-INCIDENCIAS VAR

Min.3: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Getafe.Min.3: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

-ESTADIO

Coliseum (8,416 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Getafe Deportivo Goles 1 1 Remates Fuera 9 5 Remates 14 13 Pases Totales 280 515 Corners 3 7 Faltas 13 9 Posesión 36% 64% Tiros Bloqueados 1 5 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 100 77 Ataques Peligrosos 41 32 Centros 12 10 Saques de Banda 21 9 Saques de Portería 12 13 Tratamientos 0 1 Sustituciones 4 3 Tiros de Falta 10 15 Paradas 2 3 Contra Golpes 2 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 15 5 2 Champions Real Madrid 12 5 3 Champions Alavés 10 5 4 Champions Sevilla 10 5 5 Europa League Deportivo 9 5 6 Conference League Betis 9 4 14 Permanencia Getafe 5 5 18 Descenso Villarreal 2 4 19 Descenso Elche 2 5 20 Descenso Valencia 1 5

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