Getafe 0 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 0 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 13 de diciembre de 2025.

En el Coliseum, el Espanyol logró una victoria crucial por 0-1 frente al Getafe, marcando la diferencia en el marcador con un gol de Leandro Cabrera en el minuto 53, asistido por Edu Exposito. Este resultado refleja el dominio del Espanyol en términos de efectividad, a pesar de que el Getafe mostró más posesión de balón y un mayor número de remates durante el partido. La actuación de ambos equipos fue intensa, con el Getafe intentando sin éxito encontrar el camino hacia el gol, mientras que el Espanyol supo aprovechar su oportunidad para asegurar los tres puntos. El encuentro estuvo marcado por varias amonestaciones, reflejando la competitividad del duelo. El árbitro Jesús Gil tuvo que intervenir en múltiples ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a varios jugadores del Getafe, incluidos Kiko, Domingos Duarte, Djene, Alex Sancris y Abu Kamara, mientras que por parte del Espanyol, Omar El Hilali también recibió tarjeta amarilla. A pesar de estas interrupciones, el juego no vio cambios significativos por decisiones del VAR, lo que permitió que el flujo del partido continuara sin alteraciones mayores, culminando en una victoria significativa para el Espanyol que lo sitúa en una posición favorable para las competiciones europeas, mientras que el Getafe debe seguir luchando para alejarse de las posiciones de descenso.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 0 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte (Juanmi, min.67), Diego Rico, Kiko (Abu Kamara, min.56); Juan Iglesias, Djene, Mauro Arambarri, Alex Sancris (Coba da Costa, min.56); Adrian Liso (Borja Mayoral, min.56), Mario Martin (Javier Munoz, min.81).



ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras (Ruben Sanchez, min.69), Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito (Pol Lozano, min.79), Pere Milla (Miguel Rubio, min.90); Roberto Fernandez, Kike Garcia (Charles Pickel, min.69).



--GOLES.

0-1, min.53: Leandro Cabrera (Edu Exposito) .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Alberola. Amonestó a Kiko (min.21), Domingos Duarte (min.33), Djene (min.43), Alex Sancris (min.51), Abu Kamara (min.85), por parte del GETAFE. Amonestó a Omar El Hilali (min.28), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Espanyol Goles 0 1 Remates Fuera 5 1 Remates 11 6 Pases Totales 136 200 Corners 6 4 Faltas 18 17 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 5 1 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 5 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 43 35 Ataques Peligrosos 15 11 Centros 7 6 Saques de Banda 30 16 Saques de Portería 5 9 Tratamientos 0 4 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 20 20 Paradas 3 1 Contra Golpes 0 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 43 17 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 34 17 5 Europa League Espanyol 30 16 6 Conference League Betis 24 15 8 Permanencia Getafe 20 16 18 Descenso Girona 15 16 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 15



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 18/04/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe 09/12/2024 LaLiga Getafe 1-0 Espanyol 30/04/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe 15/01/2023 LaLiga Getafe 1-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/12/2025 21:00 LaLiga Betis Getafe 02/01/2026 21:00 LaLiga Rayo Getafe 11/01/2026 19:00 LaLiga Getafe Real Sociedad









-Próximos partidos del Espanyol.

