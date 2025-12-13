Getafe 0 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 0 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 13 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Coliseum, el Espanyol logró una victoria crucial por 0-1 frente al Getafe, marcando la diferencia en el marcador con un gol de Leandro Cabrera en el minuto 53, asistido por Edu Exposito. Este resultado refleja el dominio del Espanyol en términos de efectividad, a pesar de que el Getafe mostró más posesión de balón y un mayor número de remates durante el partido. La actuación de ambos equipos fue intensa, con el Getafe intentando sin éxito encontrar el camino hacia el gol, mientras que el Espanyol supo aprovechar su oportunidad para asegurar los tres puntos.
El encuentro estuvo marcado por varias amonestaciones, reflejando la competitividad del duelo. El árbitro Jesús Gil tuvo que intervenir en múltiples ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a varios jugadores del Getafe, incluidos Kiko, Domingos Duarte, Djene, Alex Sancris y Abu Kamara, mientras que por parte del Espanyol, Omar El Hilali también recibió tarjeta amarilla. A pesar de estas interrupciones, el juego no vio cambios significativos por decisiones del VAR, lo que permitió que el flujo del partido continuara sin alteraciones mayores, culminando en una victoria significativa para el Espanyol que lo sitúa en una posición favorable para las competiciones europeas, mientras que el Getafe debe seguir luchando para alejarse de las posiciones de descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 0 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte (Juanmi, min.67), Diego Rico, Kiko (Abu Kamara, min.56); Juan Iglesias, Djene, Mauro Arambarri, Alex Sancris (Coba da Costa, min.56); Adrian Liso (Borja Mayoral, min.56), Mario Martin (Javier Munoz, min.81).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras (Ruben Sanchez, min.69), Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito (Pol Lozano, min.79), Pere Milla (Miguel Rubio, min.90); Roberto Fernandez, Kike Garcia (Charles Pickel, min.69).
--GOLES.
0-1, min.53: Leandro Cabrera (Edu Exposito) .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Javier Alberola. Amonestó a Kiko (min.21), Domingos Duarte (min.33), Djene (min.43), Alex Sancris (min.51), Abu Kamara (min.85), por parte del GETAFE. Amonestó a Omar El Hilali (min.28), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Espanyol
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 1
|Remates
| 11
| 6
|Pases Totales
| 136
| 200
|Corners
| 6
| 4
|Faltas
| 18
| 17
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 43
| 35
|Ataques Peligrosos
| 15
| 11
|Centros
| 7
| 6
|Saques de Banda
| 30
| 16
|Saques de Portería
| 5
| 9
|Tratamientos
| 0
| 4
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 20
| 20
|Paradas
| 3
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 43
| 17
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 34
| 17
|5
| Europa League
| Espanyol
| 30
| 16
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|8
| Permanencia
| Getafe
| 20
| 16
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 16
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|18/04/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Getafe
|09/12/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Espanyol
|30/04/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Getafe
|15/01/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/12/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Getafe
|02/01/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Getafe
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/12/2025 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Espanyol
|03/01/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Barcelona
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Levante
| Espanyol