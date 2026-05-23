Getafe 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Getafe ha ganado este sábado por 1-0 a Osasuna en el Coliseum, en un partido donde los locales supieron aprovechar mejor sus oportunidades. A pesar de que Osasuna fue el equipo con más remates, el conjunto azulón mantuvo la posesión del balón en un 53% del tiempo, lo que le permitió controlar el ritmo del juego. El único gol del encuentro llegó en el minuto 59, obra de Luis Milla, quien fue uno de los jugadores más activos en el ataque del Getafe. A pesar de los intentos de Osasuna por igualar el marcador, el equipo visitante no logró concretar sus oportunidades, destacando la actuación del portero David Soria con varias paradas decisivas. Con este resultado, el Getafe asegura su séptima posición en la clasificación, lo que le otorga un puesto en la Conference League para la próxima temporada, mientras que Osasuna se mantiene en la decimoséptima posición, evitando el descenso por diferencia de goles.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: GETAFE 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
GETAFE: David Soria; Allan Nyom, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin (Davinchi, min.89), Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso (Damian Caceres, min.82), Luis Vazquez.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Ruben Garcia, min.68), Javi Galan; Jon Moncayola (Asier Osambela, min.82), Lucas Torro (Enrique Barja, min.68), Aimar Oroz (Raul Moro, min.82); Ante Budimir, Raul Garcia.
--GOLES.
1-0, min.59: Luis Milla.
Amarilla al banquillo, a Aitor Fernandez del Osasuna en el minuto 90 +2.
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Jose Garcia y Jose Luis Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Luis Mario Milla. Amonestó a Mauro Arambarri (min.90), por parte del GETAFE. Amonestó a Flavien Boyomo (min.57), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Coliseum
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Getafe
| Osasuna
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 1
| 4
|Remates
| 6
| 11
|Pases Totales
| 269
| 222
|Corners
| 2
| 4
|Faltas
| 17
| 20
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 84
| 80
|Ataques Peligrosos
| 34
| 41
|Centros
| 8
| 15
|Saques de Banda
| 22
| 22
|Saques de Portería
| 6
| 5
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 2
| 5
|Tiros de Falta
| 21
| 18
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 38
|2
| Champions
| Real Madrid
| 86
| 38
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 60
| 38
|6
| Europa League
| Celta
| 54
| 38
|7
| Conference League
| Getafe
| 51
| 38
|17
| Permanencia
| Osasuna
| 42
| 38
|18
| Descenso
| Mallorca
| 42
| 38
|19
| Descenso
| Girona
| 41
| 38
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 38
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|16/03/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Getafe
|05/10/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Osasuna
|21/01/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona