Getafe 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

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El Getafe ha ganado este sábado por 1-0 a Osasuna en el Coliseum, en un partido donde los locales supieron aprovechar mejor sus oportunidades. A pesar de que Osasuna fue el equipo con más remates, el conjunto azulón mantuvo la posesión del balón en un 53% del tiempo, lo que le permitió controlar el ritmo del juego. El único gol del encuentro llegó en el minuto 59, obra de Luis Milla, quien fue uno de los jugadores más activos en el ataque del Getafe. A pesar de los intentos de Osasuna por igualar el marcador, el equipo visitante no logró concretar sus oportunidades, destacando la actuación del portero David Soria con varias paradas decisivas. Con este resultado, el Getafe asegura su séptima posición en la clasificación, lo que le otorga un puesto en la Conference League para la próxima temporada, mientras que Osasuna se mantiene en la decimoséptima posición, evitando el descenso por diferencia de goles.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Allan Nyom, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Mario Martin (Davinchi, min.89), Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso (Damian Caceres, min.82), Luis Vazquez.



OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Ruben Garcia, min.68), Javi Galan; Jon Moncayola (Asier Osambela, min.82), Lucas Torro (Enrique Barja, min.68), Aimar Oroz (Raul Moro, min.82); Ante Budimir, Raul Garcia.



--GOLES.

1-0, min.59: Luis Milla.

Amarilla al banquillo, a Aitor Fernandez del Osasuna en el minuto 90 +2.





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Jose Garcia y Jose Luis Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Luis Mario Milla. Amonestó a Mauro Arambarri (min.90), por parte del GETAFE. Amonestó a Flavien Boyomo (min.57), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Coliseum



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Osasuna Goles 1 0 Remates Fuera 1 4 Remates 6 11 Pases Totales 269 222 Corners 2 4 Faltas 17 20 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 84 80 Ataques Peligrosos 34 41 Centros 8 15 Saques de Banda 22 22 Saques de Portería 6 5 Tratamientos 0 1 Sustituciones 2 5 Tiros de Falta 21 18 Paradas 5 2 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 38 2 Champions Real Madrid 86 38 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 60 38 6 Europa League Celta 54 38 7 Conference League Getafe 51 38 17 Permanencia Osasuna 42 38 18 Descenso Mallorca 42 38 19 Descenso Girona 41 38 20 Descenso Real Oviedo 29 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 16/03/2025 LaLiga Osasuna 1-2 Getafe 05/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Osasuna 21/01/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Getafe









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna 17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe 13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo









-Últimos Resultados del Osasuna.

