Getafe 0 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Getafe 0 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de enero de 2026.

En el Coliseum, el Valencia se impuso por la mínima al Getafe en un encuentro marcado por la intensidad y las ocasiones de gol. A pesar de que el Getafe tuvo una mayor posesión del balón y un mayor número de remates, no logró concretar sus oportunidades, mientras que el Valencia, con una eficacia notable, aprovechó una de sus pocas llegadas para marcar el único gol del partido en el minuto 84 a través de Jose Gaya, asistido por Filip Ugrinic. Los intentos del equipo local por igualar el marcador se vieron frustrados, incluida una revisión del VAR en el tiempo añadido que no resultó en penalti a su favor, manteniendo el resultado a favor del equipo visitante. El partido también estuvo marcado por la actuación del VAR, que intervino en dos momentos clave sin alterar las decisiones iniciales del árbitro. En el minuto 23, se revisó una posible pena máxima para el Valencia, pero tras la revisión, el juego continuó sin modificaciones. Similarmente, en el tiempo de descuento, se revisó otra posible acción de penalti, esta vez a favor del Getafe, pero nuevamente, la decisión inicial se mantuvo, y el juego prosiguió sin otorgar el penalti. Estas intervenciones del VAR subrayan la importancia de la tecnología en la toma de decisiones críticas, aunque en esta ocasión no modificaron el curso del encuentro.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: GETAFE 0 - VALENCIA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

GETAFE: David Soria; Djene, Diego Rico, Juan Iglesias, Domingos Duarte; Javier Munoz (Alejandro Mestanza, min.86), Luis Milla, Mauro Arambarri, Adrian Liso (Juanmi, min.72); Mario Martin (Coba da Costa, min.86), Martin Satriano.



VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega (Baptiste Santamaria, min.30); Luis Rioja, Filip Ugrinic (Javier Guerra, min.87), Pepelu, Arnaut Danjuma (Diego Lopez, min.61); Lucas Beltran (Ruben Iranzo, min.87), Hugo Duro (Umar Sadiq, min.61).



--GOLES.

0-1, min.84: Jose Gaya (Filip Ugrinic) .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Daniel Trujillo y Pablo Gonzalez. Amonestó a Domingos Duarte (min.51), Adrian Liso (min.68), por parte del GETAFE. Amonestó a Umar Sadiq (min.63), Jose Gaya (min.81), Filip Ugrinic (min.86), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.23: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para el Valencia.



Min.23: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.90(+6) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para Getafe.



Min.90(+6) : REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Coliseum (8,361 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Getafe Valencia Goles 0 1 Remates Fuera 7 3 Remates 15 6 Pases Totales 348 305 Corners 9 3 Faltas 8 18 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 3 2 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 116 68 Ataques Peligrosos 64 44 Centros 25 9 Saques de Banda 28 28 Saques de Portería 5 9 Tratamientos 0 4 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 20 11 Paradas 0 3 Contra Golpes 1 8



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 15 Permanencia Getafe 21 20 17 Permanencia Valencia 20 20 18 Descenso Alavés 19 19 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 10/05/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 27/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Valencia 09/03/2024 LaLiga Valencia 1-0 Getafe









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia









-Próximos partidos del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/01/2026 21:00 LaLiga Girona Getafe 01/02/2026 18:30 LaLiga Getafe Celta 08/02/2026 19:00 LaLiga Alavés Getafe









-Próximos partidos del Valencia.

